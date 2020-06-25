А юбилей-то голый. Подготовку к 300-летию Перми придется снова начинать с нуля

Доклад главы Перми Дмитрия Самойлова «О подготовке к празднованию 300-летия Перми» выглядел написанным в другую эпоху. Дело в том, что он опирался на поручения, принятые оргкомитетом по подготовке юбилея. Но последнее заседание оргкомитета состоялось семь месяцев назад. С того момента сменилась региональная власть, кураторы подготовки на федеральном уровне, радикально изменилась ситуация по проектированию и строительству ключевых объектов и многое другое. Семи месяцев в докладе Дмитрия Самойлова как бы не было. Там не было ни слова о театрах, галерее, зоопарке, железной дороге, концепции и идеологии. Уже отвечая на вопросы депутатов глава города признал, что проблемы есть, но тут же бодро уверил парламентариев, что все будет исправлено к осени: «У нас произошло достаточно большое количество изменений — сменился председатель оргкомитета по подготовке к празднованию 300-летия, были и другие кадровые изменения. Полагаю, что за лето ситуация будет исправлена, и идеология, и концепция будут разработаны».

А что было в докладе? «Запланированы мероприятия для всех возрастов и категорий населения с учетом интересов жителей». Заметьте, уже запланированы. Настоящая новость, судя по всему, прозвучала для пермской культуры: «Учреждения культуры уже начали подготовку к юбилею, театры и концертные организации готовят новые постановки и концертные программы…» То есть прямо сейчас уже готовят и скоро представят. И вообще, судя по тексту, культурно-театральная отрасль готова провести юбилей практически завтра.