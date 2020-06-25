А юбилей-то голый. Подготовку к 300-летию Перми придется снова начинать с нуля

Posted 25 июня 2020, 05:16
Published 25 июня 2020, 05:16
Modified 2 марта 2023, 16:07
Updated 2 марта 2023, 16:07
Доклад главы Перми Дмитрия Самойлова «О подготовке к празднованию 300-летия Перми» выглядел написанным в другую эпоху. Дело в том, что он опирался на поручения, принятые оргкомитетом по подготовке юбилея. Но последнее заседание оргкомитета состоялось семь месяцев назад. С того момента сменилась региональная власть, кураторы подготовки на федеральном уровне, радикально изменилась ситуация по проектированию и строительству ключевых объектов и многое другое. Семи месяцев в докладе Дмитрия Самойлова как бы не было. Там не было ни слова о театрах, галерее, зоопарке, железной дороге, концепции и идеологии. Уже отвечая на вопросы депутатов глава города признал, что проблемы есть, но тут же бодро уверил парламентариев, что все будет исправлено к осени: «У нас произошло достаточно большое количество изменений — сменился председатель оргкомитета по подготовке к празднованию 300-летия, были и другие кадровые изменения. Полагаю, что за лето ситуация будет исправлена, и идеология, и концепция будут разработаны».
А что было в докладе? «Запланированы мероприятия для всех возрастов и категорий населения с учетом интересов жителей». Заметьте, уже запланированы. Настоящая новость, судя по всему, прозвучала для пермской культуры: «Учреждения культуры уже начали подготовку к юбилею, театры и концертные организации готовят новые постановки и концертные программы…» То есть прямо сейчас уже готовят и скоро представят. И вообще, судя по тексту, культурно-театральная отрасль готова провести юбилей практически завтра.
Что же касается чего-то более существенного, чем общие слова о тружениках Мельпомены, то депутатам в очередной раз представили традиционный спич о достижениях. Реконструкция набережной, эспланады, ремонт фасадов домов на Комсомольском проспекте и реконструкция самого проспекта. Отдельно и с большой гордостью мэр озвучил проект подсветки зданий Компроса. И с точки зрения именно юбилейных объектов, на этом перечисление закончил. Далее последовали: ремонт учреждений культуры города, благоустройство территории, ремонт дорог, новые трамваи и автобусы, и вообще, транспортная реформа. Фактически Дмитрий Самойлов озвучил краткую версию своего же отчета о деятельности администрации города в 2019 году.
Видимо, только политическая выдержка не позволила депутатам сразу закричать, что спустя два года после начала подготовки к празднованию, юбилей фактически «голый». Кроме трех реконструкций и готовности сферы культуры ничего ведь нет. А может быть, что и сами парламентарии только постепенно причем в рамках именно этого пленарного заседания приходили к этим тяжелым для города выводам? Сначала Дмитрию Самойлову задавали вопросы о лавочках, скверах и транспортной реформе. То, что это никак не соотносится с 300-летием глава понимал и с удовольствием отвечал. К теме Дмитрия Самойлова попытался вернуть Александр Филиппов, попросив озвучить хоть какие-нибудь мысли о концепции и «фишечках» будущего празднования. Глава города отправил депутатов в оргкомитет, мол, именно этот орган и должен формулировать подобные тезисы. Направление разговора парламентариев явно не устроило. Последовал вопрос Сергея Богуславского о железнодорожных путях между станциями Пермь I и Пермь II. Дмитрий Самойлов рассказал о существующих «взаимодействиях» краевого министерства транспорта и Свердловской железной дороги, отказавшись при том раскрывать ход и характер переговоров: «Ведется работа. Я полагаю, что было бы правильным предоставить информацию непосредственно тем коллегам, которые и ведут взаимодействия с федеральными ведомствами». То есть городских депутатов отправили в направлении оргкомитета второй раз за 20 минут. Представляется, что это слишком, даже с учетом сложных взаимоотношений ветвей власти в Перми.
Дмитрий Малютин озвучил впечатляющий список «подарков» в виде зданий и сооружений, который крупные компании преподнесли на юбилей города Омска. Дмитрий Самойлов откликнулся спичем о полезной деятельности нефтяников в регионе. «Нам бы таких компаний как «Лукойл» побольше бы в город», — почти со вздохом заметил глава. На этих словах все пермские ресурсники, концессионеры и, особенно, строители, должны были вздрогнуть.
Арсен Болквадзе попытался вернуть главу к реальности, спросив, почему в юбилейных планах не учтены ключевые инфраструктурные вопросы, типа дооборудования города сетями водоснабжения, канализации и света. Напомним, что согласно отчету горадминистрации в Перми около 7% населения живет в домах без нормальных сетей, а примерно 20% улиц не освещены. На что депутат получил заверения, что все это делается в текущем режиме, а выполнить запрошенное к юбилею все равно не получится.
После всех изящных уклонений от ответов на вопросы, стало вдруг ясно, что никакой ясности не будет. После этого риторика депутатов городской думы приобрела ярко выраженный обвинительный характер, нараставший от выступления к выступлению.
Сергей Богуславский: «Если мы что-то хотим реализовать к 2023 году из инвестиционных проектов, то в этом году — последний шанс заложить это в планы, иначе у нас этого не будет. Это не вопрос длинной перспективы, мы должны принимать решение здесь и сейчас»
Вероника Куликова (с нескрываемой иронией в голосе): «Слушаю, Дмитрий Иванович и понимаю — вы отличный хозяйственник. По вашим словам, у нас нет никаких проблем, я очень радуюсь. Люди ни в чем не нуждаются. Год назад, я со скептицизмом отнеслась к вашим словам, что Пермь станет мегаполисом мирового уровня. Наверное, я была не права. Наш город может позволить себе потратить почти миллиард на подсветку фасадов 80 домов — это не каждому мегаполису по плечу». Далее, лидер справедливороссов саркастически предложила главной «фишкой» юбилея сделать обновление автопарка мэрии с закупкой элитных электромобилей: «Жители не смогут понять, если вы на себе сэкономите». Ирония иронией, но такими идеями надо бросаться осторожно, могут и на полном серьезе воспринять.
Резче всех высказался Павел Фадеев, потребовав смены руководства администрации города: «Я не разочарован, потому что никаких иллюзий и не питал. Я согласен с коллегами, которые деликатно намекнули, что подарков нам не будет: ни федеральных денег, ни привлеченных. Вы посмотрите на эту администрацию! Кто ж ей даст деньги? Никто не даст. Если вы читали отчеты КСП вы видели, что освоение привлеченных средств за 2019 год составило 58%. Кто же будет давать деньги таким администраторам? Какие «железные батальоны администрации»? Это люди, спотыкающиеся обо все вокруг! Они не могут реализовать самые элементарные проекты! Нам надо менять эту администрацию!»
Правда, решительность пермских депутатов не пошла дальше словесных выпадов. До поступков так и не дошло. Но если вернуться от политической риторики к юбилею, то главное высказал, пожалуй, вице-спикер Дмитрий Малютин: «Я бы хотел посмотреть сформированный живой план подготовки к юбилею. Коллеги, кто-то видел этот план? Я не видел, точно. Он вообще есть, Дмитрий Иванович? Вопрос, ко всем нам: коллеги а где наш собственный план? Где наше понимание того, как двигаться к 2023 году?»
Молчание было ответом вице-спикеру. Потому что если хоть какой-то план и был, то он уехал в Москву вместе с Максимом Решетниковым и всей компанией, управлявшей регионом предыдущие три года. Давайте скажем откровенно, вопросы подготовки юбилея (и, конечно, денежных вливаний) еще два года назад подмяла под себя региональная администрация и губернатор. Мэрию Перми и депутатов Пермской городской думы отодвинули. Но, и Дмитрий Самойлов, и весь местный депутатский корпус позволили это, покорно восприняв роль собирателей негатива и посредников между «великими планами» краевого правительства и электоратом. Ну что ж, теперь можно негодовать, только вот без толку. Пермь спустя два года после начала подготовки к юбилею осознала, что терема боярские и дворцы царские были всего лишь воздушными замками, а в реальности есть только корыто деревянное, фонари странные, да плитка вездесущая и вечно новая.
И последнее. Через пару часов после взрыва публичного негодования, депутаты Пермской городской думы без доклада и обсуждения позволили мэрии потратить 780 млн рублей на подсветку фасадов домов на Комсомольском проспекте. Запал оказался короток.