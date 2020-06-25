Двое пермяков приехали в село под Кунгуром, украли девушку и избили ее родню

Преступление произошло 7 октября 2019 года. Осужденные приехали в село Садоягодное Кунгурского района и ворвались в квартиру, где жила их 25-летняя знакомая. Когда девушка вернулась домой, злоумышленники схватили ее, посадили в машину и увезли в Пермь. Также преступники избили родственников девушки, которые пытались им помешать. В Перми похитители удерживали девушки в мини-отеле. Однако спустя сутки после похищения ее удалось найти.