Двое пермяков приехали в село под Кунгуром, украли девушку и избили ее родню

Posted 25 июня 2020, 08:31
Published 25 июня 2020, 08:31
Modified 2 марта 2023, 16:07
Updated 2 марта 2023, 16:07
Двух пермяков осудили за похищение человека (ч. 1 ст.126 УК РФ) и незаконной проникновние в жилище (ч. 1 ст.139 УК РФ). На скамье подсудимых оказался 26-летний жители Перми и его 30-летний приятель, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
Преступление произошло 7 октября 2019 года. Осужденные приехали в село Садоягодное Кунгурского района и ворвались в квартиру, где жила их 25-летняя знакомая. Когда девушка вернулась домой, злоумышленники схватили ее, посадили в машину и увезли в Пермь. Также преступники избили родственников девушки, которые пытались им помешать. В Перми похитители удерживали девушки в мини-отеле. Однако спустя сутки после похищения ее удалось найти.
«Приговором суда 26-летнему мужчине назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, второму соучастнику назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно». — сообщает следственный комитет.