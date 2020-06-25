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Posted 25 июня 2020, 08:31

Published 25 июня 2020, 08:31

Modified 2 марта 2023, 16:07

Updated 2 марта 2023, 16:07

Двое пермяков приехали в село под Кунгуром, украли девушку и избили ее родню

Двое пермяков приехали в село под Кунгуром, украли девушку и избили ее родню

25 июня 2020, 08:31
Фото: Properm.ru.
Инициатор преступление проведет в колонии строго режима ближайшие три года.

Двух пермяков осудили за похищение человека (ч. 1 ст.126 УК РФ) и незаконной проникновние в жилище (ч. 1 ст.139 УК РФ). На скамье подсудимых оказался 26-летний жители Перми и его 30-летний приятель, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Преступление произошло 7 октября 2019 года. Осужденные приехали в село Садоягодное Кунгурского района и ворвались в квартиру, где жила их 25-летняя знакомая. Когда девушка вернулась домой, злоумышленники схватили ее, посадили в машину и увезли в Пермь. Также преступники избили родственников девушки, которые пытались им помешать. В Перми похитители удерживали девушки в мини-отеле. Однако спустя сутки после похищения ее удалось найти.

«Приговором суда 26-летнему мужчине назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, второму соучастнику назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно». — сообщает следственный комитет.

#Происшествия
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