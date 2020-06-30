Роспотребнадзор опубликовал подробности о новых зараженных в Прикамье

Posted 30 июня 2020, 07:34
Published 30 июня 2020, 07:34
Modified 2 марта 2023, 15:59
Updated 2 марта 2023, 15:59
По данным Роспотребнадзора, из 54 новых случаев заражения COVID-19 39 человек лечатся в больницах, 15 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей.
«Из 54 новых инфицированных — 29 мужчин, 24 женщины и один ребёнок. Среди взрослого населения: младше 45 лет — 13 человек, 28 человека в возрасте 45–65, 12 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов», — сообщает пресс-служба правительства Пермского края
Коэффициент распространения болезни составляет 0,79 (на 29 июня — 0,79). Это один из важных показателей для перехода на второй этап снятия ограничений. Также на это влияют показатели охвата тестирования и количество свободного коечного фонда. Третий день эти показатели соответствуют второму этапу ограничительных мер.