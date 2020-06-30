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Posted 30 июня 2020, 07:34

Published 30 июня 2020, 07:34

Modified 2 марта 2023, 15:59

Updated 2 марта 2023, 15:59

Роспотребнадзор опубликовал подробности о новых зараженных в Прикамье

30 июня 2020, 07:34
Сюжет
Коронавирус в Перми
Среди заболевших снова есть ребенок и пенсионеры. Однако основные показатели для перехода на следующий этап снятия ограничений позволяют к нему приступить.

По данным Роспотребнадзора, из 54 новых случаев заражения COVID-19 39 человек лечатся в больницах, 15 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

«Из 54 новых инфицированных — 29 мужчин, 24 женщины и один ребёнок. Среди взрослого населения: младше 45 лет — 13 человек, 28 человека в возрасте 45–65, 12 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов», — сообщает пресс-служба правительства Пермского края

Коэффициент распространения болезни составляет 0,79 (на 29 июня — 0,79). Это один из важных показателей для перехода на второй этап снятия ограничений. Также на это влияют показатели охвата тестирования и количество свободного коечного фонда. Третий день эти показатели соответствуют второму этапу ограничительных мер.

#Общество#Коронавирус в Перми
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