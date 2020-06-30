Роспотребнадзор опубликовал подробности о новых зараженных в Прикамье

Коэффициент распространения болезни составляет 0,79 (на 29 июня — 0,79). Это один из важных показателей для перехода на второй этап снятия ограничений. Также на это влияют показатели охвата тестирования и количество свободного коечного фонда. Третий день эти показатели соответствуют второму этапу ограничительных мер.