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Posted 2 июля 2020, 05:31

Published 2 июля 2020, 05:31

Modified 2 марта 2023, 15:59

Updated 2 марта 2023, 15:59

Молодого жителя Чайковского будут судить за хранение конопли

Молодого жителя Чайковского будут судить за хранение конопли

2 июля 2020, 05:31
Фото: Properm.ru.
В квартире подозреваемого нашли несколько кустов наркотического растения и оборудования для выращивания.

В Чайковском возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, молодого человека подозревают в незаконном хранении наркотиков в крупном размере.

В апреле текущего года в квартире подозреваемого нашли четыре куста конопли и пакет с частями наркосодержащего растения массой 120 граммов. Также полицейские изъяли приспособления для их выращивания: термобокс, градусник, вентиляционную систему, электронные и механические весы.

#Происшествия
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