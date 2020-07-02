Молодого жителя Чайковского будут судить за хранение конопли

В апреле текущего года в квартире подозреваемого нашли четыре куста конопли и пакет с частями наркосодержащего растения массой 120 граммов. Также полицейские изъяли приспособления для их выращивания: термобокс, градусник, вентиляционную систему, электронные и механические весы.