Молодого жителя Чайковского будут судить за хранение конопли

Posted 2 июля 2020, 05:31
Published 2 июля 2020, 05:31
Modified 2 марта 2023, 15:59
Updated 2 марта 2023, 15:59
В Чайковском возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, молодого человека подозревают в незаконном хранении наркотиков в крупном размере.
В апреле текущего года в квартире подозреваемого нашли четыре куста конопли и пакет с частями наркосодержащего растения массой 120 граммов. Также полицейские изъяли приспособления для их выращивания: термобокс, градусник, вентиляционную систему, электронные и механические весы.