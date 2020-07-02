Последнее китайское наблюдение и мировое без минфина. Важные арбитражные дела июня

Posted 2 июля 2020, 03:31
Published 2 июля 2020, 03:31
Modified 2 марта 2023, 15:59
Updated 2 марта 2023, 15:59
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 8 июня признал законной поставку в Пермь новых трамваев «Лев» и «Львенок». Постановление арбитража обжаловали пермская мэрия и производитель подвижного состава ООО «ПК «Транспортные системы». Ранее отменить итоги аукциона на поставку в Пермь новых трамваев пыталось екатеринбургское АО «Уралтрансмаш».
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд обосновал свое решение тем, что АО «Уралтрансмаш» не являлось участником торгов и не могло оспаривать итоги аукциона. Кроме ООО «ПК «Транспортные системы» в аукционе участвовал АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод», поэтому суд счел проведение аукциона конкурентным.
АО «Уралтрансмаш» в своем иске руководствовалось тем, что конкурсная документация ограничивает возможности участия в аукционе: мэрия собрала в один лот поставку односекционных и трехсекционного трамваев. Аргументом завода-изготовителя было то, что «длинный» трамвай производит малое число предприятий.
Решение Семнадцатого арбитражного апелляционного суда может быть обжаловано АО «Уралтрансмаш» в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев. Новых требований от предприятия в суд пока не поступало.
Арбитражный суд Пермского края в феврале постановил признать недействительным муниципальный контракт на покупку у ООО «ПК Транспортные системы» трамваев. Мэрия должна была прекратить поставку в Пермь семи трамвайных вагонов одностороннего движения. Уже принятые на баланс в декабре два трамвая «Лев» и «Львенок» по решению суда оставались в Перми.
В ноябре 2019 года администрация Перми заключила контракт с ООО «ПК Транспортные системы» на поставку девяти новых трамваев. По этому контракту необходимо было поставить один трехсекционный трамвай модели «Лев» с двухсторонним движением и восемь односекционных модели «Львенок». Стоимость контракта осталась максимальной — 462 млн рублей.
26 июня, арбитражный суд Пермского края возобновил рассмотрение иска регионального УКС к генподрядчику строительства зоопарка — АО «РЖДстрой». На фоне расследуемых уголовных дел требование об участии в процессе заявила прокуратура Пермского края.
Сенсационным стало решение региональных властей о снижении размера неустойки на 500 млн рублей. Ранее за срыв сроков и несоблюдение качества на объекте УКС требовал с генподрядчика нового зоопарка неустойку и сумму необоснованного обогащения в размере 1 млрд 679 млн 272 тыс. рублей. Сейчас сумма сократилась до 1,17 млрд рублей. Как сообщили Properm.ru в региональном минстроительства, первоначальный размер требований был взят из отчетов КСП Пермского края, сейчас в ведомстве подсчитали точную сумму неустойки. В «РЖДстрой» оценивают максимальный размер неустойки в сумму не более 54 млн рублей.
Вторая сенсация арбитражных дел, связанных со строительством зоопарка — введение 19 июня процедуры наблюдения основному субподрядчику строительства зоопарка, ООО «Фирма СТУЗ». С заявлением о банкротстве компании обратилось пермское ООО «Транс-регион», размер задолженности перед которой составляет 9,1 млн рублей. За работу в Перми над первой очередью строительства зоопарка «Фирма СТУЗ» получила от АО «РЖДстрой» 1 млрд 704 млн 690 тыс. рублей при цене госконтракта 1 млрд 833 млн рублей.
Как пояснил Properm.ru директор ООО «Транс-регион» Андрей Таничев, проблема неоплаты контрактов на проведение работ у ООО «Фирма СТУЗ» появились при работе в Москве, на строительстве терминально-логистического комплекса «Белый Раст». Туда, одновременно с проведением работ в зоопарке, «Фирма СТУЗ» привлекла своих пермских подрядчиков. Размер контракта АО «РЖДстрой» с «Фирмой СТУЗ» в Москве составил 1,2 млрд рублей.
Арбитражный суд Пермского края взыскал с бывшего заместителя председателя правления «Экопромбанка» Вадима Манина в конкурсную массу банка убытки в сумме 76 млн 286 тыс. рублей. Совокупно в арбитраже и суде общей юрисдикции с него взыскано 199 млн 85 тыс. рублей.
Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) обратилась в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам «Экопромбанка» его руководителей 27 сентября 2017 года. В числе контролирующих лиц назывались экс-председатель правления Андрей Туев, а также его бывшие замы Алексей Лихачев, Татьяна Мазука, Вадим Манин и Алексей Червонных. Общая сумма солидарной ответственности составляла порядка 3 млрд 25 млн рублей. В отношении Туева сейчас расследуется два уголовных дела. Сейчас экс-председатель наблюдательного совета банка находится на Кипре, где суд Ларнаки рассматривает вопрос о его экстрадиции в Россию.
Взыскание суммы субсидиарной ответственности с Манина было приостановлено до вынесения решения суда общей юрисдикции по уголовному делу. Он был обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями и 5 декабря 2019 года был признан виновным и осужден на 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. По версии следствия, в 2014 году, он незаконно снял залог с квартир (находились в залоге у «Экопромбанка») стоимостью 260 млн рублей. В итоге квартиры были проданы третьим лицам. В суде установлено, что Манин действовал в интересах совладельца банка Владимира Нелюбина. 20 мая 2019 года за хищение средств банка Нелюбин был приговорен на 6 лет 3 месяца исправительной колонии общего режима, в мае 2020 года ему было отказано в удовлетворении кассационной жалобы на решение суда.
«Мотовилихинские заводы» выставили на аукцион казанское ЗАО «Агротехмашстройсервис», производителя туалетной бумаги премиум-класса Nega. Начальная стоимость лота составлила 365,5 млн рублей, шаг аукциона — 5%. Торги пройдут 5 августа. Компания из Татарстана оказалась в управлении «Мотовилихи» в 2009 году, тогда ФАС России согласовал предприятию эту сделку. Машхолдинг не планировал продавать бумкомбинат, собираясь «довести его до ума».
Одновременно с этим арбитражные суды в Перми и Москве рассматривают иски Минобороны России к «Мотовилихе». Речь идет о взыскании неустойки по контракту на капитальный ремонт вооружения и военной техники. Ведомство требует с предприятия более 410 млн рублей. В качестве третьих лиц в процесс приглашены ПАО «ПНППК», АО «Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения» и АО «144 Бронетанковый ремонтный завод».
Арбитражный суд Удмуртской республики 30 июня утвердил мировое соглашение экс-депутата законодательного собрания Пермского края Андрея Агишева. Информация о принятом судебном акте размещена на сайте суда, полный текст решения еще не опубликован.
27 мая совет кредиторов Агишева большинством голосов утвердил проект мирового соглашения. Против его заключения на совете кредиторов выступил минфин Пермского края, долг Агишева перед региональным бюджетом составляет 26,8 млн рублей (20,7% голосов). За время процедуры банкротства Агишеву удалось аккумулировать основную конкурсную массу в близких ему предприятиях.
Крупнейшими кредиторами Агишева выступают ЗАО «Проектное финасирование», предприниматель Светлана Новикова и ООО «Перминвестхолдинг». Накануне заседания совета кредиторов Новикова выкупила долги Агишева перед налоговыми органами. Сейчас компании, близкие к экс-депутату, управляют более 101 млн рублей долга Агишева (79,02% голосов). По информации Properm.ru, региональный минфин будет оспаривать и попытается заблокировать в суде мировое соглашение.
Владелец пермского АО «Прогноз» Дмитрий Андрианов не может быть привлечен к субсидиарной ответственности по долгам компании, поскольку накануне банкротства крупнейший пермский IT-разработчик имел достаточно средств для ведения деятельности. К такому выводу пришел Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, рассматривая жалобу конкурсного управляющего Елены Удовиченко на решение первой инстанции. Она оспаривала отказ арбитражного суда Пермского края в привлечении к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве «Прогноза» топ-менеджеров компании Дмитрия Андрианова и Максима Балаша.
Удовиченко с июля 2019 года пыталась возложить на создателя «Прогноза» Андрианова и гендиректора Балаша возмещение 400 млн рублей долгов компании. С заявлением о привлечении топ-менеджеров «Прогноза» Удовиченко обратилась в суд в июле 2019 года. В заявлении указывается, что размер ответственности Андрианова оценивается в 373 млн 254 тыс. рублей, Балаша — в 27 млн рублей. Требование управляющего основывалось на том, что перед банкротством топ-менеджеры знали о критичных для компании неисполняемых обязательствах и не предприняли никаких действий.
В суде было установлено, что проблемы у «Прогноза» появились в 2016 году из-за увольнения значительной группы разработчиков из компании. В связи с этим и для предотвращения топ-менеджеры «Прогноза» провели ряд мероприятий, в том числе — заключали новые контракты и гасили долги по зарплате работникам. Эти действия предполагали стабилизацию финансовой устойчивости «Прогноза».
16 июня арбитраж ввел процедуру наблюдения для вишерско-китайского ООО «МУ СЭН». Лесозаготовительное предприятие должно пермскому ООО «Русский лес» 845,9 тыс рублей.
ООО «МУ СЭН» было зарегистрировано в Красновишерске 19 января 2018 года. Его собственник, гражданин КНР Чжан Фенчунь заявлял о создании на севере Прикамья инновационного предприятия с созданием сотни рабочих мест для вишерцев. Но в реальности на территорию компании были завезены бывшие в употреблении лесопилки из Красноярска, а для работы привлекались нелегальные выходцы из Китая. В результате «МУ СЭН» задолжало всем, включая компанию «Лестер эксперт», обеспечивающую перевозку лесоматериалов из России в Китай.
Сейчас китайская фирма фактически прекратила свою деятельность, в 2020 году она не отправила из Пермского края ни одного вагона с древесиной. «В августе 2019 года в компании проходили документальные выемки, скорее всего, работали оперативники УФСБ и главка МВД по Пермскому краю. После этого китайцы свернули всю работу», — отмечают подрядчики «МУ СЭН». По данным редакции, после силовых мероприятий Чжан Фенчунь был выдворен из России.