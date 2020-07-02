Последнее китайское наблюдение и мировое без минфина. Важные арбитражные дела июня

Взыскание суммы субсидиарной ответственности с Манина было приостановлено до вынесения решения суда общей юрисдикции по уголовному делу. Он был обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями и 5 декабря 2019 года был признан виновным и осужден на 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. По версии следствия, в 2014 году, он незаконно снял залог с квартир (находились в залоге у «Экопромбанка») стоимостью 260 млн рублей. В итоге квартиры были проданы третьим лицам. В суде установлено, что Манин действовал в интересах совладельца банка Владимира Нелюбина. 20 мая 2019 года за хищение средств банка Нелюбин был приговорен на 6 лет 3 месяца исправительной колонии общего режима, в мае 2020 года ему было отказано в удовлетворении кассационной жалобы на решение суда.