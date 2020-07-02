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Posted 2 июля 2020, 07:29

Published 2 июля 2020, 07:29

Modified 2 марта 2023, 15:59

Updated 2 марта 2023, 15:59

В Прикамье выявили еще 58 случаев заражения COVID-19

2 июля 2020, 07:29
Сюжет
Коронавирус в Перми
По России выявлено еще 6 760 зараженных.

Федеральный оперативный штаб по противодействию коронавирусу опубликовал данные о новых случаях заражения за прошедшие сутки. В крае выявлено еще 58 зараженных COVID-19. Учитывая это, в Прикамье с начала распространения вируса зафиксировано 3801 случай заражения.

По России выявлено 6 760 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 32,1% не имели клинических проявлений болезни. Также зафиксировано 147 летальных исходов, выздороввлений за сутки в России — 6 047.

#Общество#Коронавирус в Перми
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