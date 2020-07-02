В Прикамье выявили еще 58 случаев заражения COVID-19

Федеральный оперативный штаб по противодействию коронавирусу опубликовал данные о новых случаях заражения за прошедшие сутки. В крае выявлено еще 58 зараженных COVID-19. Учитывая это, в Прикамье с начала распространения вируса зафиксировано 3801 случай заражения.