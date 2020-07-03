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Posted 3 июля 2020, 11:17

Published 3 июля 2020, 11:17

Modified 2 марта 2023, 15:59

Updated 2 марта 2023, 15:59

В Тюмени рецидивист напал на школьника с ножом

3 июля 2020, 11:17
Возбуждено уголовное дело по факту совершения разбоя.

28-летний ранее неоднократно судимый житель Тюмени обвиняется в совершении разбоя. Об этом сообщает nashgorod.ru.

Мужчина напал на ученика 11 класса утром возле дома по ул. Луначарского. Он стал угрожать школьнику ножом, забрал у потерпевшего смартфон и скрылся с места преступления. Полиция задержала злоумышленника вечером. Похищенное имущество вернули законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по факту совершения разбоя. Наказание предусматривает до 10 лет колонии.

#Происшествия
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