В Тюмени рецидивист напал на школьника с ножом

Мужчина напал на ученика 11 класса утром возле дома по ул. Луначарского. Он стал угрожать школьнику ножом, забрал у потерпевшего смартфон и скрылся с места преступления. Полиция задержала злоумышленника вечером. Похищенное имущество вернули законному владельцу.