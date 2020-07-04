Сочи, Анапа, Крым. Что можно и нельзя туристам на курортах России?

Posted 4 июля 2020, 03:30
Published 4 июля 2020, 03:30
Modified 2 марта 2023, 16:07
Updated 2 марта 2023, 16:07
Карантин в городе официально закончился 21 июня. Обсервация для прибывших в город отменена, можно свободно перемещаться, отдыхать на пляже или ужинать в летниках баров и ресторанов. Торговые центры тоже открыты, но посещать их можно исключительно в масках и перчатках.
С жильем проблем быть не должно. По последним данным, в Сочи уже возобновили работу более 1,6 тыс. отелей и гостиниц. Также больше не требуется справка об отсутствии коронавирусной инфекции, чтобы заселиться в санаторий. Вместо неё теперь нужно другая бумага — об отсутствии контакта с зараженными в течение 14 дней до заезда. Получить ее можно в своей больнице, но не позднее чем за три дня до отъезда.
Несмотря на все введенные послабления, контроль за состоянием туристов все равно остается. У всех пребывающих (в аэропортах и вокзалах) измеряют температуру. А в случая выявления в отеле постояльца, зараженного коронавирусом, весь комплекс будет переоборудован в обсерватор.
Как и в Сочи здесь карантин закончился 21 июня. Однако власти предупреждают всех желающих отдохнуть в Анапе, что в городе продолжают действовать ограничения, связанные с масочным режимом и социальной дистанцией. Кроме того, власти города настаивают на ограничении пребывания в общественном транспорте.
Разумеется, во многом Анапа идёт по пути, который задан в Краснодарском крае, в частности — в Сочи. Дальнейшее снятие ограничений зависит от эпидемиологической обстановки в регионе. Несмотря на все послабления, в крае все равно сохраняется режим повышенной готовности.
На полуострове уже открылись кафе, рестораны, площадки для пикников, музеи и детские аттракционы на открытом воздухе, фитнес-клубы, бассейны и поля для гольфа. С 1 июля разрешена работа отелей, пансионатов, санаториев, баз отдыха, гостиниц, кемпингов и гостевых домов.
При этом всех туристов продолжат проверять на наличие признаков ОРВИ. Температуру измеряют в аэропорту, на вокзалах и Крымском мосту. Также оценивать состояние будущих постояльцев будут и при заселении в отели. В Крыму, как и в Краснодарском крае действует правило, что при выявлении зараженного коронавируса, вся гостиница становится обсерватором.
Елена Голдобина и Эльвина Нуруллина для Properm.ru