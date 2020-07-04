Сочи, Анапа, Крым. Что можно и нельзя туристам на курортах России?

С жильем проблем быть не должно. По последним данным, в Сочи уже возобновили работу более 1,6 тыс. отелей и гостиниц. Также больше не требуется справка об отсутствии коронавирусной инфекции, чтобы заселиться в санаторий. Вместо неё теперь нужно другая бумага — об отсутствии контакта с зараженными в течение 14 дней до заезда. Получить ее можно в своей больнице, но не позднее чем за три дня до отъезда.