Организатор нарколаборатории в Краснокамске осужден на 16 лет лишения свободы

Posted 6 июля 2020, 05:55
Published 6 июля 2020, 05:55
Modified 2 марта 2023, 15:59
Updated 2 марта 2023, 15:59
Пермский краевой суд вынес приговор уроженцу Читинской области, причастному к производству синтетических наркотиков в Прикамье. с учетом высокой степени вреда особо крупного размера изъятой партии наркотического вещества, 11 июня суд приговорил фигуранта к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Сотрудники УФСБ России по Пермскому краю в августе 2019 года ликвидировали нарколабораторию, располагавшуюся в частном доме одного из поселков Краснокамского городского округа. Оперативной группой изъято более 2 килограмм сильнодействующего наркотического вещества α-PVP (производное N-метилэфедрона), ингредиенты и оборудование для его изготовления. Организатор лаборатории задержан.
В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, выяснилось, что мужчина прибыл в Пермский край весной 2019 года по приглашению собеседника из закрытого чата. До этого проживал в Забайкальском и Ставропольском крае, специализировался на сбыте наркотиков в качестве т.н. «закладчика». Общение с дилерами осуществлял посредством переписки в социальных сетях и месенджерах.
Весной 2020 года предварительное следствие было завершено, материалы уголовного дела направлены в Пермский краевой суд.
С января по март 2020 года в Пермском крае было выявлено 35 наркопотребителей-подростков. Это значительно больше чем за первый квартал прошлого года, тогда на учет было поставлено 22 несовершеннолентих наркопотребителя. Более 70% преступлений, связанных с распространением наркотиков, происходит в интернете.
Число выявленных в Прикамье преступлений на наркорынке с начала 2020 года также выросло. Изъято более 50 кг запрещенных психоактивных веществ, большей частью — «тяжелых» синтетических наркотиков и героина. За пять месяцев выявлено 1712 правонарушений, связанных с продажей наркотиков, за тот же период 2019 года — 1675. В 2019 году суды вынесли решения о закрытии 11 интернет-площадок по продаже наркотиков, в 2020 — еще четыре. Это как филиалы российских магазинов, так и местные ресурсы. Кроме того, на территории Пермского края в прошлом году было выявлено шесть «кухонных нарколабораторий».