Организатор нарколаборатории в Краснокамске осужден на 16 лет лишения свободы

Число выявленных в Прикамье преступлений на наркорынке с начала 2020 года также выросло. Изъято более 50 кг запрещенных психоактивных веществ, большей частью — «тяжелых» синтетических наркотиков и героина. За пять месяцев выявлено 1712 правонарушений, связанных с продажей наркотиков, за тот же период 2019 года — 1675. В 2019 году суды вынесли решения о закрытии 11 интернет-площадок по продаже наркотиков, в 2020 — еще четыре. Это как филиалы российских магазинов, так и местные ресурсы. Кроме того, на территории Пермского края в прошлом году было выявлено шесть «кухонных нарколабораторий».