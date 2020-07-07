Бывшего представителя АО «Стройтрансгаз» осудили за вымогательство 75 миллионов рублей

Получив отказ, мужчина потребовал уже 30 млн рублей, а после 25 млн рублей. Свои требования преступник сопровождал угрозами руководству компании созданием препятствий в их будущей деятельности: отказом в приемке выполненных работ и их оплате. В итоге представитель подрядчика согласился с вымогателем и сообщил об этом в правоохранительные органы. В дальнейшем под контролем спецслужб вымогателю был передан аванс взятки в размере 1,1 млн рублей. При этом руководство АО «Стройтрансгаз» знало, что их представитель находится под наблюдением силовых ведомств.