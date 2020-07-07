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Posted 7 июля 2020, 13:21

Published 7 июля 2020, 13:21

Modified 2 марта 2023, 15:59

Updated 2 марта 2023, 15:59

Бывшего представителя АО «Стройтрансгаз» осудили за вымогательство 75 миллионов рублей

7 июля 2020, 13:21
За эти деньги преступник предлагал подрядчику содействие в заключении контрактов по строительству домов в жилом комплексе «Любимов» в Березниках.

В Пермском крае вынесли приговор 38-летнему жителю Ярославля Александру Вахрушеву. Будучи доверенным лицом АО «Стройтрансгаз» злоумышленник с 2017 по 2018 год неоднократно вымогал деньги у строительной компании ООО «Камстрой». Согласно данным прокуратуры Пермского края, за 75 млн рублей преступник предлагал содействие в заключении контракта на строительство многоквартирных домов в ЖК «Любимов», где АО «Стройтрансгаз» выступает в качестве генерального подрядчика по госконтракту.

Получив отказ, мужчина потребовал уже 30 млн рублей, а после 25 млн рублей. Свои требования преступник сопровождал угрозами руководству компании созданием препятствий в их будущей деятельности: отказом в приемке выполненных работ и их оплате. В итоге представитель подрядчика согласился с вымогателем и сообщил об этом в правоохранительные органы. В дальнейшем под контролем спецслужб вымогателю был передан аванс взятки в размере 1,1 млн рублей. При этом руководство АО «Стройтрансгаз» знало, что их представитель находится под наблюдением силовых ведомств.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края, Вахрушева приговорили к семи годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Ему также назначено наказание в виде штрафа на сумму 11 млн рублей и запрета на управление организациями.

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#Недвижимость#Любимов
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