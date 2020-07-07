Из-за жаркой погоды в «Пермэнерго» усиливают контроль за работой электросетей

По информации ГИС-центра Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), наступившая неделя может стать одной из самых жарких нынешним летом в Пермском крае. Средняя температура воздуха ожидается выше нормы по югу края на 4 °С, а по северу на 5–6 °С. При этом 8–10 июля максимальная температура почти повсеместно может превысить +30 °С. При этом в пятницу 10 июля прогнозируется температуры до + 35 градусов, и если это произойдет, то этот день станет самым жарким в Прикамье с 2016 года.