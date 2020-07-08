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Posted 8 июля 2020, 12:24

Published 8 июля 2020, 12:24

Modified 2 марта 2023, 15:56

Updated 2 марта 2023, 15:56

Три автобуса, ехавшие в детский лагерь, столкнулись на свердловской трассе

Три автобуса, ехавшие в детский лагерь, столкнулись на свердловской трассе

8 июля 2020, 12:24
Фото: Properm.ru.
Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства случившегося.

Сегодня утром, 8 июля, на 172 километра трассы М-5 произошло ДТП. Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на «Комсомольскую правду».

По предварительной информации, колонна из шести автобусов ехала в детский лагерь, распоположенный неподалеку от поселка Верхняя Сысерть. В автобусах ехали 130 детей и 40 взрослых. Водитель пятого автобуса допустил наезд на четвертый, а четвертый столкнулся с третьим. В результате ДТП никто не пострадал.

Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства случившегося.

#Происшествия
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