Три автобуса, ехавшие в детский лагерь, столкнулись на свердловской трассе

По предварительной информации, колонна из шести автобусов ехала в детский лагерь, распоположенный неподалеку от поселка Верхняя Сысерть. В автобусах ехали 130 детей и 40 взрослых. Водитель пятого автобуса допустил наезд на четвертый, а четвертый столкнулся с третьим. В результате ДТП никто не пострадал.