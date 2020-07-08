В Пермь вернулись туристы из Душанбе и Бишкека

Жители Прикамья приехали в краевую столицу в двух автобусах из Екатеринбурга. Семь человек пройдут обязательную двухнедельную обсервацию в Очере, а остальные пройдут карантин на дому. У всех приехавших взяты тесты на коронавирус. Как сообщают власти, вывоз путешественников из аэропортов организован с соблюдением всех требований безопасности.