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Posted 8 июля 2020, 05:54

Published 8 июля 2020, 05:54

Modified 2 марта 2023, 15:59

Updated 2 марта 2023, 15:59

В Пермь вернулись туристы из Душанбе и Бишкека

8 июля 2020, 05:54
Сюжет
Коронавирус в Перми
С начала пандемии на родину в Пермский край вернулись 504 туриста.

Сегодня, 8 июля, в Пермь приехали 13 человек из Душанбе. Еще 12 туристов вернулись накануне из Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба правительства Прикамья.

Жители Прикамья приехали в краевую столицу в двух автобусах из Екатеринбурга. Семь человек пройдут обязательную двухнедельную обсервацию в Очере, а остальные пройдут карантин на дому. У всех приехавших взяты тесты на коронавирус. Как сообщают власти, вывоз путешественников из аэропортов организован с соблюдением всех требований безопасности.

С начала пандемии на родину в Пермский край вернулись 504 туриста.

#Общество#Коронавирус в Перми
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