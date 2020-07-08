В Пермь вернулись туристы из Душанбе и Бишкека

Posted 8 июля 2020, 05:54
Published 8 июля 2020, 05:54
Modified 2 марта 2023, 15:59
Updated 2 марта 2023, 15:59
Сегодня, 8 июля, в Пермь приехали 13 человек из Душанбе. Еще 12 туристов вернулись накануне из Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба правительства Прикамья.
Жители Прикамья приехали в краевую столицу в двух автобусах из Екатеринбурга. Семь человек пройдут обязательную двухнедельную обсервацию в Очере, а остальные пройдут карантин на дому. У всех приехавших взяты тесты на коронавирус. Как сообщают власти, вывоз путешественников из аэропортов организован с соблюдением всех требований безопасности.
С начала пандемии на родину в Пермский край вернулись 504 туриста.