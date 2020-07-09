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Posted 9 июля 2020, 04:52

Published 9 июля 2020, 04:52

Modified 2 марта 2023, 15:58

Updated 2 марта 2023, 15:58

«Пермэнерго» и «Отцовский патруль» провели рейд по профилактике детского электротравматизма

9 июля 2020, 04:52
Энергетики и активисты общественного движения осмотрели ряд объектов электросетевого комплекса Сылвенско-Лядовского участка электрических сетей. В ходе рейда его участники вступали в диалог с встречавшимися детьми и подростками.

Специалисты «Пермэнерго» и активисты «Отцовского патруля», созданного Советом отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае, провели совместный рейд по профилактике детского электротравматизма в Сылвенском сельском поселении Пермского района. Необходимость данного рейда была обусловлена частичным снятием в Пермском крае режима ограничений по коронавирусной инфекции, что в период летних каникул обострило проблему организации свободного времени детей и подростков.

Выбор в качестве места проведения мероприятия Сылвенского сельского поселения, и в частности, окрестностей села Троица, был обусловлен наличием здесь большого количества водных объектов: рек Сылва, Киселевка, Мостовая и ряда прудов, привлекающих школьников в период летнего отдыха. На этих водных объектах есть места пересечений с воздушными линиями электропередачи, что создает дополнительный риск электротравматизма для рыболовов-любителей, среди которых тоже немало детей и подростков.

Энергетики и активисты общественного движения осмотрели ряд объектов электросетевого комплекса Сылвенско-Лядовского участка электрических сетей, в числе которых были подстанция 110/10 кВ «Троица», трансформаторная подстанция № 66412, кабельно-воздушная линия 10 кВ «Поляны» и несколько воздушных линий 0,4 кВ.

В ходе рейда его участники вступали в диалог с встречавшимися детьми и подростками. Заместитель главного инженера «Пермэнерго» Максим Зубенин и электромонтеры оперативно-выездной бригады Пермского района электрических сетей Вячеслав Мосягин и Андрей Васильев проводили с ребятами экспресс-беседы об электробезопасности.

Энергетики в легкой и доступной форме рассказывали детям и подросткам об особенностях правильного и безопасного поведения вблизи электросетевых объектов, а также раздавали тематические информационные материалы .

В ходе рейда энергетики «Пермэнерго» и участники «Отцовского патруля» провели также импровизированное совещание, на котором обсудили различные аспекты просветительской работы, связанной с пропагандой электробезопасного поведения среди детей и подростков Пермского края.

По мнению заместителя главного инженера «Пермэнерго» Максима Зубенина, большая роль здесь должна быть отведена родителям. «Практика показывает, что усилий одних только энергетиков в работе по профилактике детского электротравматизма недостаточно. Повышенное внимание к этой острой теме необходимо и со стороны родителей. Мамы и папы должны объяснить своим детям, что электричество смертельно опасно, а последствия электротравм порой необратимы», — отметил Зубенин.

Принявшие активное участие в организации и проведении рейда представители краевого «Отцовского патруля» отметили, что разделяют позицию энергетиков о необходимости усиления разъяснительной работы среди родителей. Председатель краевого Совета отцов Сергей Большаков, в частности, сказал: «Для нас очень важно, чтобы родители сегодня, когда из-за продолжающейся пандемии коронавируса многие отработанные формы занятости детей в летние каникулы пока недоступны, смогли убедить мальчишек и девчонок быть осторожными и избегать нахождения вблизи электросетевых объектов и в охранных зонах воздушных линий».

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