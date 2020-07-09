«Пермэнерго» и «Отцовский патруль» провели рейд по профилактике детского электротравматизма

Принявшие активное участие в организации и проведении рейда представители краевого «Отцовского патруля» отметили, что разделяют позицию энергетиков о необходимости усиления разъяснительной работы среди родителей. Председатель краевого Совета отцов Сергей Большаков, в частности, сказал: «Для нас очень важно, чтобы родители сегодня, когда из-за продолжающейся пандемии коронавируса многие отработанные формы занятости детей в летние каникулы пока недоступны, смогли убедить мальчишек и девчонок быть осторожными и избегать нахождения вблизи электросетевых объектов и в охранных зонах воздушных линий».