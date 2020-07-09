«Уралкалий» профинансировал разработку мастер-плана «Возрождение Усолья»

Развитие музейного комплекса планируется осуществить в несколько этапов. Первый этап включает в себя обновление сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, газификацию, проект укрепления береговой полосы. Также планируется благоустройство центральной площадки, создание сети пешеходных и велодорожек, мест отдыха, смотровых площадок, пространства для проведения массовых мероприятий и отдыха.