«Уралкалий» профинансировал разработку мастер-плана «Возрождение Усолья»

Posted 9 июля 2020, 12:12
Published 9 июля 2020, 12:12
Modified 2 марта 2023, 15:58
Updated 2 марта 2023, 15:58
«Уралкалий» выделил 1,5 млн рублей на составление мастер-плана уникального историко-архитектурного ансамбля памятников светского и церковного зодчества XVII-XIX веков «Усолье Строгановское». Над разработкой мастер-плана работали специалисты кафедры архитектуры и урбанистики Пермского национального исследовательского политехнического университета, а также проектного офиса «Усолье Строгановское».
Развитие музейного комплекса планируется осуществить в несколько этапов. Первый этап включает в себя обновление сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, газификацию, проект укрепления береговой полосы. Также планируется благоустройство центральной площадки, создание сети пешеходных и велодорожек, мест отдыха, смотровых площадок, пространства для проведения массовых мероприятий и отдыха.
Ключевым моментом второго этапа реализации мастер-плана развития комплекса «Усолье Строгановское» должно стать озеленение территории. Планируется разбить парки при Господском доме, посадить березовую рощу, заложить Болотный парк и Аптекарский огород. Концепция озеленения предполагает посадки растений, произрастающих в прибрежных территориях, максимально сохраняющих окружающий природный ландшафт.
На третьем этапе планируется обустроить туристическую деревню, «Город мастеров», музыкальную резиденцию как место проведения массовых мероприятий и концертов, а также научно-исследовательский и образовательный центры. Срок реализации проекта составляет 15 лет.