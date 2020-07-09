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Posted 9 июля 2020, 12:12

Published 9 июля 2020, 12:12

Modified 2 марта 2023, 15:58

Updated 2 марта 2023, 15:58

«Уралкалий» профинансировал разработку мастер-плана «Возрождение Усолья»

9 июля 2020, 12:12
Развивать музейный комплекс планируется в три этапа в течение 15 лет.

«Уралкалий» выделил 1,5 млн рублей на составление мастер-плана уникального историко-архитектурного ансамбля памятников светского и церковного зодчества XVII-XIX веков «Усолье Строгановское». Над разработкой мастер-плана работали специалисты кафедры архитектуры и урбанистики Пермского национального исследовательского политехнического университета, а также проектного офиса «Усолье Строгановское».

Развитие музейного комплекса планируется осуществить в несколько этапов. Первый этап включает в себя обновление сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, газификацию, проект укрепления береговой полосы. Также планируется благоустройство центральной площадки, создание сети пешеходных и велодорожек, мест отдыха, смотровых площадок, пространства для проведения массовых мероприятий и отдыха.

Ключевым моментом второго этапа реализации мастер-плана развития комплекса «Усолье Строгановское» должно стать озеленение территории. Планируется разбить парки при Господском доме, посадить березовую рощу, заложить Болотный парк и Аптекарский огород. Концепция озеленения предполагает посадки растений, произрастающих в прибрежных территориях, максимально сохраняющих окружающий природный ландшафт.

На третьем этапе планируется обустроить туристическую деревню, «Город мастеров», музыкальную резиденцию как место проведения массовых мероприятий и концертов, а также научно-исследовательский и образовательный центры. Срок реализации проекта составляет 15 лет.

Вера Поморцева, руководитель направления по взаимодействию с органами власти ПАО «Уралкалий»:— «Уралкалий» традиционно оказывает поддержку Усолью в реализации социально значимых проектов. Компания ежегодно выступает спонсором в организации соревнований по сноукайтингу «Строгановская миля», международного фестиваля колокольных звонов и духовной музыки «Звоны России», водно-спортивного праздника «Строгановская регата». Мастер-план музейного комплекса «Усолье Строгановское» — это новый качественный этап развития уникальной территории, сохранения объектов культурного наследия.
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