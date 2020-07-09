В Березниках специалисты нашли источник выброса стоков, которые попадали в Каму

Как сообщает пресс-служба Росводресурсов, при визуальном осмотре шламонакопителя «Белое Море» АО «Березниковский содовый завод» установлено место слива стоков из обваловки шламонакопителя в реку Толыч (которая впадает в Каму). Отобраны пробы в месте попадания сточных вод из шламонакопителя в Толыч и в фоновом створе. В пресс-службе БСЗ журналисту Properm.ru пояснили, что пока не готовы комментировать происходящее, поскольку ждут результаты проб.