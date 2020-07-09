В Березниках специалисты нашли источник выброса стоков, которые попадали в Каму

Posted 9 июля 2020, 14:51
Published 9 июля 2020, 14:51
Modified 2 марта 2023, 15:58
Updated 2 марта 2023, 15:58
После информации о приостановлении работы филиала «Азот» в Березниках началось обследование территории промышленного узла и отбора проб. Сейчас экологи проверяют образцы на: натрий, сухой остаток, хлориды, кальций и с целью установления возможного источника загрязнения реки Кама.
Как сообщает пресс-служба Росводресурсов, при визуальном осмотре шламонакопителя «Белое Море» АО «Березниковский содовый завод» установлено место слива стоков из обваловки шламонакопителя в реку Толыч (которая впадает в Каму). Отобраны пробы в месте попадания сточных вод из шламонакопителя в Толыч и в фоновом створе. В пресс-службе БСЗ журналисту Properm.ru пояснили, что пока не готовы комментировать происходящее, поскольку ждут результаты проб.
В настоящее время проходит обследование береговой линии Камского водохранилища от автомобильного моста до водозабора филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Березниках. Будут обследованы водовыпуски предприятий.
Вчера, 8 июля, компания «УРАЛХИМ» остановила работу филиала «Азот» в Березниках из-за резкого превышения содержания хлоридов кальция в реке Каме. Уже сейчас ущерб от остановки минимум в 13 млн долларов. О том, какой вред нанесен экологии, можно прочитать ниже.