В Перми осудят 11 наркосбытчиков, делавших закладки на территории Прикамья

Злоумышленники начали совершать преступления в конце августа 2018 года под руководством неустановленных лиц. Они организовали сбыт синтетических наркотических средств с помощью тайников-закладок на территории Прикамья. Подсудимые вели переписку с наркопотребителями в интернете, в которой сообщали о месте нахождения наркотиков. Преступная группа действовала до конца февраля 2019 года, потом их задержали сотрудники полиции.