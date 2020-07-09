В Перми осудят 11 наркосбытчиков, делавших закладки на территории Прикамья

Posted 9 июля 2020, 12:18
Published 9 июля 2020, 12:18
Modified 2 марта 2023, 15:58
Updated 2 марта 2023, 15:58
В Перми 11 участников организованной группы обвиняются в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой, в крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.
Злоумышленники начали совершать преступления в конце августа 2018 года под руководством неустановленных лиц. Они организовали сбыт синтетических наркотических средств с помощью тайников-закладок на территории Прикамья. Подсудимые вели переписку с наркопотребителями в интернете, в которой сообщали о месте нахождения наркотиков. Преступная группа действовала до конца февраля 2019 года, потом их задержали сотрудники полиции.
Всего наркокурьеры приготовили к сбыту около 700 граммов запрещенных веществ. За совершение указанных преступлений УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.