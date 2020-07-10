В Перми установили табличку об опасном пешеходном переходе на месте, где подросток сбил 23-летнюю девушку

«Шоссе Космонавтов — это городская улица, которая стала превращаться в опасную автомагистраль. На отдельных отрезках она очень прямая и широкая, до шести полос, что провоцирует водителей превышать скорость. При этом в России установлен абсурдно высокий нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч. В развитых странах этот порог обычно составляет от 0 до 5 км/ч», — сообщает проект.