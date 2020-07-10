В Перми установили табличку об опасном пешеходном переходе на месте, где подросток сбил 23-летнюю девушку

Posted 10 июля 2020, 05:13
Published 10 июля 2020, 05:13
Modified 2 марта 2023, 15:58
Updated 2 марта 2023, 15:58
В Перми на перекрестке шоссе Космонавтов и улицы Братьев Игнатовых установили табличку об опасном пешеходном переходе. На этом месте 6 мая 2020 года подросток на автомобиле Lexus сбил 23-летнюю Марию Крохалеву, девушка погибла. С инициативой выступило пермское отделение «Городских проектов Ильи Варламова и Максима Каца».
Табличку было решено установить в память о Марии. На ней написано, почему произошло ДТП и как его можно было предотвратить.
«Шоссе Космонавтов — это городская улица, которая стала превращаться в опасную автомагистраль. На отдельных отрезках она очень прямая и широкая, до шести полос, что провоцирует водителей превышать скорость. При этом в России установлен абсурдно высокий нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч. В развитых странах этот порог обычно составляет от 0 до 5 км/ч», — сообщает проект.
По данным сайта «Карта ДТП», берущего информацию с официальной статистики ГИБДД, за пять лет на шоссе Космонатов произошло 434 ДТП с 553 пострадавшими, на пешеходов наехали 113 раз. Пострадали: 11 велосипедистов и 118 пешеходов, погибло шесть пешеходов и двое пассажиров авто.
На перекрестке, где сбили женщину, произошло более десяти ДТП за последние пять лет. «На фото, сделанных в день ДТП, видно, что дорожной разметки на переходе нет. Контрастного освещения над переходом тоже нет. Перед каждым переходом стоят большие билборды, отвлекающие внимание водителей», — говорится в сообщении проекта.