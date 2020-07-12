Плюс 61. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Пермском крае на 12 июля 2020 года

Posted 12 июля 2020, 09:18
Published 12 июля 2020, 09:18
Modified 2 марта 2023, 15:58
Updated 2 марта 2023, 15:58
В Пермском крае выявлено 4403 подтвержденных случая заболевания COVID-2019, за последние сутки – 61. Показатель заболеваемости составил 169,4 на 100 тыс. населения, регион занимает 75 ранговое место среди субъектов РФ.
В эпидемический процесс вовлечено 45 (97,8%) территорий края, в Перми зарегистрировано 2842 случая (64,5 %).
Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.
Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).
Ситуация находится на контроле оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Пермского края.