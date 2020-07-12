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Posted 12 июля 2020, 09:18

Published 12 июля 2020, 09:18

Modified 2 марта 2023, 15:58

Updated 2 марта 2023, 15:58

Плюс 61. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Пермском крае на 12 июля 2020 года

12 июля 2020, 09:18
Сюжет
Коронавирус в Перми
Оперативный штаб опубликовал свежие данные о новых подтвержденных случаях Covid-19 в Пермском крае.

В Пермском крае выявлено 4403 подтвержденных случая заболевания COVID-2019, за последние сутки – 61. Показатель заболеваемости составил 169,4 на 100 тыс. населения, регион занимает 75 ранговое место среди субъектов РФ.

В эпидемический процесс вовлечено 45 (97,8%) территорий края, в Перми зарегистрировано 2842 случая (64,5 %).

Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).

Ситуация находится на контроле оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Пермского края.

#Общество#Коронавирус в Перми
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