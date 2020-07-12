Плюс 61. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Пермском крае на 12 июля 2020 года

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).