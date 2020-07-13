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Posted 13 июля 2020, 07:45

Published 13 июля 2020, 07:45

Modified 2 марта 2023, 15:58

Updated 2 марта 2023, 15:58

Коронавирус выявили еще у 71 жителя Пермского края

13 июля 2020, 07:45
Сюжет
Коронавирус в Перми
С начала распространения коронавирусной инфекции в крае заразились более 4,4 тыс. человек.

Федеральный оперштаб по противодействию коронавирусу опубликован новые данные о заразившихся на территории России и края. В Пермском крае за последние сутки выявили еще 71 случай COVID-19.

В России за сутки выявлено 6 537 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 25,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 104 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 2 960 человек.

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#Общество#Коронавирус в Перми
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