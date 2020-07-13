Коронавирус выявили еще у 71 жителя Пермского края

Posted 13 июля 2020, 07:45
Published 13 июля 2020, 07:45
Modified 2 марта 2023, 15:58
Updated 2 марта 2023, 15:58
Федеральный оперштаб по противодействию коронавирусу опубликован новые данные о заразившихся на территории России и края. В Пермском крае за последние сутки выявили еще 71 случай COVID-19.
В России за сутки выявлено 6 537 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 25,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 104 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 2 960 человек.