Явка строго не обязательна. Прикамье теряет интерес к выборам: объясняем, что происходит и чего ждать

Видно, что пермяки, начиная с 2004 года постепенно теряют интерес к выборам, снижение явки наблюдается от цикла к циклу. С 2003 по 2012 год средняя явка в регионе снизилась на 9%. Затем довольно нехарактерный всплеск на выборах президента марта 2018 года. Отметим, этот всплеск не общероссийский, а наш. Если смотреть прогнозы перед кампанией, то даже традиционно оптимистичные структуры администрации губернатора тогда рассчитывали на 59–60%, а в итоге получилось 66,5%. Эксперты по окончании выборов, кроме большой кампании по информированию, в том числе впервые с широким использованием соцсетей, впрямую указывали на широкое использование в регионе мобилизационных технологий. Например, со стороны промышленных предприятий. Во всяком случае, какие-либо объективные причины для внезапного пробуждения правового сознания среднего прикамского избирателя выявить сложно. Тем более, что как мы видим в 2020 году все, вернулось к основной тенденции и ее усугубило.