Явка строго не обязательна. Прикамье теряет интерес к выборам: объясняем, что происходит и чего ждать

Posted 13 июля 2020, 03:00
Published 13 июля 2020, 03:00
Modified 2 марта 2023, 15:58
Updated 2 марта 2023, 15:58
Голосование июня-июля 2020 года по изменению Конституции в Прикамье показало весьма странный, на первый взгляд результат: при подавляющем преимуществе сторонников изменений, в целом избиратели края весьма флегматично отнеслись к этому голосованию. Недельный марафон работников избиркомов закончился с показателем явки в Пермском крае на уровне 52,5%, в Перми — 48,21%. При этом примерно две трети проголосовали как раз заранее, явка в последний день была и вовсе удручающей.
Чтобы понять, насколько результат случаен, Properm.ru взяли официальные показатели явки в регионе, и в Перми на основных выборах за последние 17 лет (с момента референдума по объединению Пермской области и Коми-округа). Сформировали две группы выборов для анализа.
В одну вошли референдумы (2003 и 2020 года) и президентские выборы 2004–2018 гг. В этой группе к показателям явки мы дополнительно добавили отдельным пунктом результат, который набрал победитель выборов или референдума — кандидат от «власти» (а побеждал всегда результат, поддерживаемый государством). Во вторую группу внесли данные о посещаемости выборов в Госдуму 2007–2016 гг. и выборы губернатора Пермского края 2017 года. Отметим, что практически все федеральные выборы совмещены с голосованиями на районных, городских или региональных уровнях.
Решение делить на две группы оказалось необходимо, поскольку, судя по цифрам, поведение избирателей Прикамья довольно сильно отличается в зависимости выбирают они представительную/местную власть или голосуют за президента/референдуме. И дальнейший анализ это подтвердил. Кроме того, в группу «депутатско-губернаторских» выборов невозможно было корректно вписать результаты победителей.
Данные по первой группе: «Референдумы и президентские выборы 2003–2020 годы». Темные столбцы — процент явки избирателей в среднем по Пермскому краю, белые— явка в Перми. В верхней части диаграммы процент, который набрал победитель.
Начнем с того, что явка в Перми всегда следует за явкой по региону. Городские избиратели чуть менее активны, чем в среднем по Прикамью. Разрыв находится в диапазоне 2,6% — 4,9%. Наименьший разрыв зафиксирован в 2012 году (это год самой низкой явки на президентские выборы по России в целом и в нашем регионе в частности). Наибольший — в 2003 году на референдуме по объединению. Здесь свою роль сыграло активное голосование на территориях Коми-округа, избиратели которого очень ждали слияния субъектов. Их активное голосование и повлияло на общие данные. Жители Перми были настроены менее оптимистично. На всех остальных выборах разрыв в явке между жителями Перми и средними показателями региона в районе 3,5%.
Видно, что пермяки, начиная с 2004 года постепенно теряют интерес к выборам, снижение явки наблюдается от цикла к циклу. С 2003 по 2012 год средняя явка в регионе снизилась на 9%. Затем довольно нехарактерный всплеск на выборах президента марта 2018 года. Отметим, этот всплеск не общероссийский, а наш. Если смотреть прогнозы перед кампанией, то даже традиционно оптимистичные структуры администрации губернатора тогда рассчитывали на 59–60%, а в итоге получилось 66,5%. Эксперты по окончании выборов, кроме большой кампании по информированию, в том числе впервые с широким использованием соцсетей, впрямую указывали на широкое использование в регионе мобилизационных технологий. Например, со стороны промышленных предприятий. Во всяком случае, какие-либо объективные причины для внезапного пробуждения правового сознания среднего прикамского избирателя выявить сложно. Тем более, что как мы видим в 2020 году все, вернулось к основной тенденции и ее усугубило.
Картина стала еще интересней, когда на график явки, мы наложили процентные показатели, которые набрали победители этих компаний. Не важно, были ли это результаты Владимира Путина, Дмитрия Медведева или результаты референдумов — у них общая черта — все победители являются «кандидатами от власти». Это условный термин, который в данном случае просто обозначает, что тот или иной результат активно поддерживался российским государством и представлялся ему правильным. Как мы знаем, общество эти инициативы поддержало. На графике — верхняя светло-зеленая линия.
Мы видим прямую зависимость: результат победителя коррелирует с явкой. Надо уточнить, речь не идет об абсолютных количественных показателях, а именно о процентных. Чем меньше наших избирателей идет на участки, тем меньше процент, набираемый «властным кандидатом». И наоборот. С повышением активности, растет и процент избирателей, которые отдают голоса за «государственно одобряемого» кандидата. На всех президентских выборах последних 14 лет разрыв между показателем средней явки и процентом, который набрали Владимир Путин и Дмитрий Медведев 8–11%. На референдумах разрыв больше — около 19%. Но общая тенденция остается характерной для всех референдумов и президентских кампаний.
Пермский край последние годы в России уверенно несет звание «политического болота». Край — один из самых аполитичных регионов в контексте выборов. В 2011-м занимал предпоследнее место по явке из всех территорий страны, в 2016-м — пятое. И пока не видно изменений. Если на минуту вернуться с первому графику, там видны тонкие линии за основными показателями.. Это так называемые «линии тренда». Они характеризуют постепенное снижение явки, то есть избирателей меньше интересуют выборы. Здесь тренд не очень явный, но картина становится много показательней, если обратимся ко второй группе кампаний: выборы депутатов Государственной думы, совмещенное с ним избрание депутатов Заксобрания региона, муниципальные компании и выборы губернатора.
В таблицу занесли депутатские кампании 2007–2016 гг. (кампания 2003 года совпадала с референдумом), и губернаторскую 2017 года.
Первое, что видно, избиратели менее охотно реагируют на голосования в представительские органы власти, нежели участвуют в выборах президента. Ни разу в таких кампаниях явка жителей Прикамья на участки не превысила 55%, при том, что в первой группе выборов это цифра — хоть и встречающийся, но низкий показатель.
Пермь и здесь голосует менее активно, чем край. Диапазон разницы показателей в принципе близкий к показателям первой группы, кроме одной кампании. На выборах губернатора 2017 года средний показатель явки по краю на 5,5% превысил показатель явки Перми. Но назвать этот разрыв «критичным» или «показательным», пожалуй, не стоит. Хотя можно делать предварительные выводы об использовании технологий по «сушке» явки и мобилизации ядерного электората. А вот как динамика изменений выглядит на графике.
И вот здесь вектор, который свидетельствует о падении интереса к выборам в регионе выглядит значительно наглядней, чем в первом случае. За девять лет депутаты всех уровней потеряли больше трети избирателей. Выборы губернатора региона несколько исправили ситуацию, но никак ее не переломили. Давайте говорить откровенно, выборы законодателей, фактически, находятся на грани легитимности, с голосованием за пост руководителя региона ситуация лучше, но ненамного. Обратите внимание на «линии тренда»: если следовать их вектору, явка на сентябрьских выборах губернатора будет около 35%, а каких пределов достигнет пассивность избирателей в случае даже досрочных думских в следующем марте, и подумать печально.
Можно сформулировать три общие причины, которые формируют именно такую картину растущей пассивности избирателей.
Конечно, ситуация до определенного момента устраивает власть. При низкой активности избирателей легче демонстрировать якобы высокий уровень поддержки кандидата от власти. Но… как мы видим на примере первой группы нашего анализа, в ключевых голосованиях именно явка повышает процент победителя, а вовсе не «сушка».
И второй важнейший фактор. Нельзя «сушить» явку до беспредела. Любой сбой в системе мобилизации, любая накладка могут привести к непредсказуемым последствиям. На июльском голосовании по поправкам в Конституцию явку ожидали на уровне 60%, получилось много меньше.
Что ждать от выборов 13 сентября 2020 года? Как ни парадоксально, вытянуть из пассивности может только принцип, декларированный Дмитрием Махониным при вступлении в должность: «Конкуренция должна быть во всем». Однако судя по ситуации в этом мало кто заинтересован. А потому самым явным прогнозом выглядит скучная кампания и низкая явка.
Рады будем ошибиться и обязательно проверим предположения у экспертов.