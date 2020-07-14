Энергетики «Россети Урал» обеспечили электроснабжение нового ФАПа в Очерском округе

Posted 14 июля 2020, 06:09
Published 14 июля 2020, 06:09
Modified 2 марта 2023, 15:58
Updated 2 марта 2023, 15:58
Специалисты филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго» выполнили работы по технологическому присоединению фельдшерско-акушерского пункта, построенного в деревне Нижняя Талица Очерского городского округа. Реализованные энергетиками мероприятия позволили обеспечить выдачу необходимой для учреждения здравоохранения мощности.
Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт в Нижней Талице, открытие которого планируется в начале сентября, будет обслуживать более 500 жителей данного населенного пункта, в том числе 161 ребенка. Раньше ФАП располагался в помещении местного детского сада. В небольшом кабинете можно было только проводить приемы и оказывать первую помощь.
В новом ФАПе есть помещение для приема больных , процедурный кабинет, хозблок с раздевалкой. Также здесь предусмотрено размещение аптечного пункта, в котором местные жители смогут получить лекарства по льготным рецептам. Соответственно отпадет необходимость ездить за медикаментами в Очер. ФАП также подключен к интернету. Это даст возможность получения телемедицинских консультаций.