Энергетики «Россети Урал» обеспечили электроснабжение нового ФАПа в Очерском округе

Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт в Нижней Талице, открытие которого планируется в начале сентября, будет обслуживать более 500 жителей данного населенного пункта, в том числе 161 ребенка. Раньше ФАП располагался в помещении местного детского сада. В небольшом кабинете можно было только проводить приемы и оказывать первую помощь.