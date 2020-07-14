КРПК подозревает в мошенничестве одного из подрядчиков стройки в березниковском «Любимове»

Posted 14 июля 2020, 04:51
Published 14 июля 2020, 04:51
Modified 2 марта 2023, 15:58
Updated 2 марта 2023, 15:58
Правоохранительные органы сейчас проводят доследственную проверку в отношении одного из застройщиков в ЖК «Любимов» — подмосковной «Проектно-строительной компании «Бюро оценки рисков» (ПСК «БОР»), об этом Properm.ru рассказал прокурор Березников Нияз Мусабиров. Бывший подрядчик строительства микрорайона для переселения людей из зоны техногенной аварии подозревается в мошенничестве и выводе средств федерального бюджета. В АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) пояснили, что именно региональный застройщик были инициатором проверки.
В июне 2020 года корпорация попросила прокуратуру проверить «ПСК «БОР» на нецелевое использование или возможные хищения остатка неиспользованных авансовых платежей. При наличии оснований после доследственной проверки может быть принято решение о возбуждении уголовного дела. Сейчас материалы дела находятся в следственном отделе МВД в Березниках.
Между ПСК «БОР» и КРПК в 2018 и 2019 годах были заключены четыре контракта на строительство девяти домов в кварталах №№ 6, 10 и 15 на общую сумму 2,4 млрд рублей. В июне 2020 года корпорация расторгла договоры с подрядчиком — в связи с тем, что отставание от графиков сдачи объектов составляло от 6 до 9 месяцев. Кроме того, в официальном сообщении КРПК указывается, что подрядчик в установленный срок не продлил банковскую гарантию, а также до сих пор не предоставил план-график сокращения отставания от сроков сдачи жилых домов.
В компании «БОР» считают, что все выдвигаемые обвинения не имеют никакой реальной основы. Как сообщили Properm.ru в строительной компании, все полученные по контрактам КРПК деньги были закрыты банковскими гарантиями. Абсолютно все авансы были застрахованы банковскими обязательствам, за которые ПСК «БОР» оплатила комиссию банкам в размере около 48 млн рублей, пояснили в фирме.
«Ни о каком выводе средств не может быть и речи. Более того нами выполнены работы на сумму, превышающую размер полученных денег, с учетом дополнительных работ. Все эти работы предъявлены в КРПК. Идет проверка заявленных нами объемов. После чего, надеемся, будет произведена новая сверка по которой все вопросы будут сняты с нашей компании», — сообщили Properm.ru в руководстве компании «БОР».
Одновременно с тем в ПСК «БОР» подготовили четыре иска к КРПК в арбитражный суд Пермского края, где требует признать незаконным односторонний отказ корпорации от их исполнения. Первый принят судом к производству, ближайшее заседание назначего на 9 сентября. Остальные будут поданы в ближайшие дни. Собеседники в ПСК говорят о том, что отставание от графика строительства связано с допущенными проектными ошибками самого регионального застройщика. Так, с момента заключения контрактов корпорация неоднократно вносила корректировки в проектную документацию, в том числе — по уже сданным по актам работам, поясняют собеседники в компании «БОР».
По данным руководства «БОРа», дополнительные работы в связи с изменением проектной документации потребовали удорожания строимости контракта: «По дополнительным работам, возникшим по инициативе застройщика мы не получили ни копейки. Только гарантийные письма о последующей оплате. Таких работ по нашим подсчетам было сделано на 350 млн рублей. Их необходимость была обусловлена проектными ошибками, которые по непонятным нам причинам с 2017 года так и не были обнаружены ни КРПК, ни минстроем Пермского края, ни госэкспертизой, ни техническим заказчиком».
В КРПК в ответ на претензии ПСК «БОР» сообщили, что более двух месяцев работы на объектах практически не велись, при этом в КРПК неоднократно поступали жалобы от субподрядчиков «ПСК «БОР» на неоплату выполненных работ. «Очевидно, что дальнейшее возведение домов компанией «ПСК «БОР» было невозможно», — говорится в официальном ответе КРПК.
По информации Properm.ru, контракт был расторгнут после выездов на площадку врио губернатора Дмитрия Махонина и только что назначенного на пост директора КРПК Алексея Буракова. «Во время визитов руководство компании «БОР» «попросили» ускорить работы, однако никаких изменений на площадке не произошло, после чего приняли решение расторгнуть контракт», — рассказал собеседник редакции в КРПК. Интересно, что в трех домах квартала №10 «БОР» практически завершил работы, включая установку лифтов и черновую отделку. Однако, в КРПК не предоставили возможности строительной фирме сдать объекты в эксплуатацию. Причины этого в корпорации не комментируют.
Известно, что в феврале 2020 года судебные приставы остановили работу двух кранов на строительстве микрорайона «Любимов» в Березниках. Краны арендовал у ООО «Управление механизации» один из застройщиков комплекса. Проверку проводило региональное управление Ростехнадзора, которое выявило грубые нарушения в эксплуатации кранов. Технику у «Управления механизации» арендовала компания «БОР».
Строительство микрорайона «Любимов» началось в 2014 году. Его предназначение — переселение жителей Березников из зоны техногенной аварии. В качестве застройщика выступило АО «Корпорация развития Пермского края». Всего из бюджетов разных уровней на строительство направлено более 11 млрд рублей. До 2017 года строительство в «Любимове» вели пермские строительные компании, такие как АО «Камская долина», ОАО «СтройПанельКомплект», ООО «СК «Высотка» эти дома уже сданы в эксплуатацию и заселены. С 2017 года ни один местный субподрядчик не выигрывал контракты на строительство в новом микрорайоне Березников.
С 2014 года для строительства жилья в «Любимове» было привлечено десять подрядчиков. С шестью из них контракты впоследствии расторгались. Первым, в 2017 году, был разорван договор с АО «Камская долина», в 2018 году — с ЗАО «Еврострой». Также были прекращены отношения с компаниями «Т.С. С», «Радиант», СК «Регион». Значительная часть сорванных сроков строительства и расторжения контрактов приходится на 2019 — 2020 годы. Так, договор с СК «Регион» был заключен на завершение строительства трех домов в квартале №10 в марте 2020 года, однако работы на площадке даже не начинались.
До 2017 года строительство в «Любимове» вели местные девелоперы — АО «Стройпанелькомплект» и АО «Камская долина». Позднее для реализации проекта привлекались только иногородние компании. Первая, сдавшая все жилые дома — СК «Высотка» из Екатеринбурга. Сейчас на площадке работает только два застройщика — ООО «Интерстрой» из подмосковного Красногорска и АО «Стройтрансгаз», входящий в группу компаний миллиардера Геннадия Тимченко. Для корректировки планов строительства и привлечения новых компаний власти региона в мае направили пакет документов в Правительственную комиссию по чрезвычайным ситуациям. По данным Properm.ru, не исключается, что федеральные кураторы стройки будут проводить проверку, связанную со строительством в «Любимове».
Переселение из домов, признанных непригодными для проживания вследствие техногенной аварии, ведется с 2014 года. За шесть лет выплаты на сумму 9,643 млрд рублей получили 13 484 человека (5653 семьи), которые переезжают в благоустроенное жилье. Еще 1187 жителей Березников (468 семей) ожидают социальную выплату, большей части из них планируется перевести средства в этом году. На сегодня возведено 13 домов микрорайона, всего в микрорайоне должно быть построено 29 домов на 14,5 тыс. человек.
UPD: Как уже после публикации пояснил Properm.ru экс-председатель совета директоров КРПК, сейчас — председатель контрольно-счетной палаты Пермского края Геннадий Тушнолобов, сейчас КСП занимается проверкой расходования средств, направленных на строительство микрорайона «Любимов». Ее результаты станут известны в сентябре 2020 года.