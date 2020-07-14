КРПК подозревает в мошенничестве одного из подрядчиков стройки в березниковском «Любимове»

Между ПСК «БОР» и КРПК в 2018 и 2019 годах были заключены четыре контракта на строительство девяти домов в кварталах №№ 6, 10 и 15 на общую сумму 2,4 млрд рублей. В июне 2020 года корпорация расторгла договоры с подрядчиком — в связи с тем, что отставание от графиков сдачи объектов составляло от 6 до 9 месяцев. Кроме того, в официальном сообщении КРПК указывается, что подрядчик в установленный срок не продлил банковскую гарантию, а также до сих пор не предоставил план-график сокращения отставания от сроков сдачи жилых домов.