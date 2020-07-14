Реконструкция Балатовского парка будет стоить бюджету 590 миллионов рублей

Posted 14 июля 2020, 11:09
Published 14 июля 2020, 11:09
Modified 2 марта 2023, 15:58
Updated 2 марта 2023, 15:58
Администрация Перми оценила реконструкцию центрального парка культуры и отдыха «Балатово» в 590 млн рублей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник городского управления по экологии и природопользованию Дмитрий Андреев.
«На главной аллее запроектированы места проведения массовых мероприятий, искусственный водоем с фонтаном, а также места установки аттракционов. В павильонах будут размещаться временные торговые ряды, выставочные пространства, прокат, кафе, помещения аттракционов, бильярдные, интернет-кафе, подсобные и хозяйственные помещения, комната матери и ребенка», — написал Андреев. Также в «Балатово» должна появится детская площадка, памп-трек, веревочный парк и зоны тихого отдыха.
По словам Дмитрия Андреева, в ближайшее время будет решаться судьба искусственного водоема и фонтана. Эти объекты благоустройства вызвали больше всего вопросов. «Нам поручено в ближайшее время обсудить этот проект. Дело в том, что его ведет департамент дорог и благоустройства и с управлением по экологии и природопользованию он согласован не был, поэтому будем обсуждать», — написал начальник управления
Общая площадь Балатовского парка 18 га — это 2,6% от площади особо охраняемой природной территории «Черняевский лес». При это из 18 га только на 3,5 га возможно благоустройства. На остальной территории растет ценный возрастной сосновый лес.