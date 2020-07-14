Реконструкция Балатовского парка будет стоить бюджету 590 миллионов рублей

По словам Дмитрия Андреева, в ближайшее время будет решаться судьба искусственного водоема и фонтана. Эти объекты благоустройства вызвали больше всего вопросов. «Нам поручено в ближайшее время обсудить этот проект. Дело в том, что его ведет департамент дорог и благоустройства и с управлением по экологии и природопользованию он согласован не был, поэтому будем обсуждать», — написал начальник управления