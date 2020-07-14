В Перми оштрафовали мужчину за поездку на дачу. Суд считает, что он нарушил режим самоизоляции

Posted 14 июля 2020, 04:36
Published 14 июля 2020, 04:36
Modified 2 марта 2023, 15:58
Updated 2 марта 2023, 15:58
42-летний пермяк признан виновным в нарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Об этом сообщает пресс-служба Оржоникидзевского районного суда Перми.
На судебном заседании мужчина рассказал, что он работал в Ямало-Ненецком автономном округе и решил вернуться в Пермь. Перед выездом у него взяли первый анализ на коронавирус, результаты которого были отрицательными. Когда мужчина прилетел в Пермь, в аэропорту ему выдали постановление заместителя главного санитарного врача Прикамья о необходимости изоляции по месту жительства на 14 дней. Затем по месту жительства медработники взяли повторный анализ на COVID-19, который тоже оказался отрицательным. Тогда мужчина на личном транспортном средстве поехал на дачу. По пути его остановил сотрудник ДПС, проверил документы и потребовал вернуться на прежнее место самоизоляции. Пермяк выполнил требования.
Суд признал мужчину виновным и оштрафовал его на 7,5 тыс. рублей, хотя санкция ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ предусматривает административный штраф в размере от 15 до 40 тыс. рублей. Постановление вступило в законную силу, житель Перми подчинился решению суда.