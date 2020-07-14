В Перми оштрафовали мужчину за поездку на дачу. Суд считает, что он нарушил режим самоизоляции

На судебном заседании мужчина рассказал, что он работал в Ямало-Ненецком автономном округе и решил вернуться в Пермь. Перед выездом у него взяли первый анализ на коронавирус, результаты которого были отрицательными. Когда мужчина прилетел в Пермь, в аэропорту ему выдали постановление заместителя главного санитарного врача Прикамья о необходимости изоляции по месту жительства на 14 дней. Затем по месту жительства медработники взяли повторный анализ на COVID-19, который тоже оказался отрицательным. Тогда мужчина на личном транспортном средстве поехал на дачу. По пути его остановил сотрудник ДПС, проверил документы и потребовал вернуться на прежнее место самоизоляции. Пермяк выполнил требования.