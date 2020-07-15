Castorama проводит внутреннее расследование о передаче «Красному кресту» мусора в качестве помощи

«Я же спрашивала у них, нужно или нет подписывать акты, — рассказывает руководитель пермского отделения российского общества «Красный крест» Наталья Гуревич, — сказали, что не нужно. Мы всегда делаем документы, если они требуются тем, кто оказывает гуманитарную помощь. Мы выписали доверенность на получение помощи в Castorama директору центра реабилитации инвалидов Андрею Дерюшеву, эту «помощь», которая оказалась мусором, забирали втроем, то есть как минимум три свидетеля есть у нас. А сейчас они пытаются сказать, что вообще отказали нам в помощи, сразу же, в ходе переговоров, но у меня есть и телефонные разговоры, и переписка с менеджером Castorama по электронной почте. Я думала, они принесут извинения, и всё, мы забудем эту историю. Но никто не извинился».