properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 июля 2020, 04:07

Published 15 июля 2020, 04:07

Modified 2 марта 2023, 15:58

Updated 2 марта 2023, 15:58

Castorama проводит внутреннее расследование о передаче «Красному кресту» мусора в качестве помощи

15 июля 2020, 04:07
Татьяна Зырянова
По данным, предоставленным Castorama, они пока не нашли подтверждений факта передачи мусора вместо гуманитарной помощи.

Сеть магазинов ответила на запрос редакции Properm.ru о мусоре, который был передан благотворительным организациям в качестве гуманитарной помощи. Ответ пришел за подписью генерального директора ООО «Касторама РУС» Венсана Гюффруа. По данным Properm.ru, генеральный директор общества прилетал из Москвы в Пермь в связи с этим инцидентом. Оперативных комментариев сразу после того, как история стала известна, руководство сети магазинов не давало, на возмущенное письмо руководителя пермского отделения российского общества «Красный крест» ответа не последовало.

В ответе на официальный запрос Венсан Гюффруа сообщает, что проводится внутреннее расследование, факт отгрузки мусора в качестве гуманитарной помощи российскому обществу «Красный крест» не подтвержден. В разговоре с корреспондентом Properm.ru представитель сети Castorama, сообщившая, что готовится ответ на запрос, пояснила, что у руководства сети нет документальных подтверждений отгрузки мусора, во внутренних журналах магазина представители благотворительных организаций не расписывались, актов приемки-передачи нет.

«Я же спрашивала у них, нужно или нет подписывать акты, — рассказывает руководитель пермского отделения российского общества «Красный крест» Наталья Гуревич, — сказали, что не нужно. Мы всегда делаем документы, если они требуются тем, кто оказывает гуманитарную помощь. Мы выписали доверенность на получение помощи в Castorama директору центра реабилитации инвалидов Андрею Дерюшеву, эту «помощь», которая оказалась мусором, забирали втроем, то есть как минимум три свидетеля есть у нас. А сейчас они пытаются сказать, что вообще отказали нам в помощи, сразу же, в ходе переговоров, но у меня есть и телефонные разговоры, и переписка с менеджером Castorama по электронной почте. Я думала, они принесут извинения, и всё, мы забудем эту историю. Но никто не извинился».

В ответе на запрос Properm.ru гендиректор ООО «Касторама РУС» сообщил, что на 10 июля расследование не завершено, пока они могут подтвердить только факт запроса о помощи пермского отделения российского общества «Красный крест». «Мы находимся в диалоге с руководителем перского отделения благотворительной организации «Красный крест» и выразили готовность совместными усилиями разобраться в ситуации», — сообщил Венсан Гюффруа в ответе на запрос Properm.ru.

Главная новость по теме
Пермский «Красный крест» заявил, что получил мусор в качестве благотворительной помощи от Castorama
#Мнения#Общество#Благотворительность#Гуманитарная помощь#Скандал
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика