Castorama проводит внутреннее расследование о передаче «Красному кресту» мусора в качестве помощи

Posted 15 июля 2020, 04:07
Published 15 июля 2020, 04:07
Modified 2 марта 2023, 15:58
Updated 2 марта 2023, 15:58
Сеть магазинов ответила на запрос редакции Properm.ru о мусоре, который был передан благотворительным организациям в качестве гуманитарной помощи. Ответ пришел за подписью генерального директора ООО «Касторама РУС» Венсана Гюффруа. По данным Properm.ru, генеральный директор общества прилетал из Москвы в Пермь в связи с этим инцидентом. Оперативных комментариев сразу после того, как история стала известна, руководство сети магазинов не давало, на возмущенное письмо руководителя пермского отделения российского общества «Красный крест» ответа не последовало.
В ответе на официальный запрос Венсан Гюффруа сообщает, что проводится внутреннее расследование, факт отгрузки мусора в качестве гуманитарной помощи российскому обществу «Красный крест» не подтвержден. В разговоре с корреспондентом Properm.ru представитель сети Castorama, сообщившая, что готовится ответ на запрос, пояснила, что у руководства сети нет документальных подтверждений отгрузки мусора, во внутренних журналах магазина представители благотворительных организаций не расписывались, актов приемки-передачи нет.
«Я же спрашивала у них, нужно или нет подписывать акты, — рассказывает руководитель пермского отделения российского общества «Красный крест» Наталья Гуревич, — сказали, что не нужно. Мы всегда делаем документы, если они требуются тем, кто оказывает гуманитарную помощь. Мы выписали доверенность на получение помощи в Castorama директору центра реабилитации инвалидов Андрею Дерюшеву, эту «помощь», которая оказалась мусором, забирали втроем, то есть как минимум три свидетеля есть у нас. А сейчас они пытаются сказать, что вообще отказали нам в помощи, сразу же, в ходе переговоров, но у меня есть и телефонные разговоры, и переписка с менеджером Castorama по электронной почте. Я думала, они принесут извинения, и всё, мы забудем эту историю. Но никто не извинился».
В ответе на запрос Properm.ru гендиректор ООО «Касторама РУС» сообщил, что на 10 июля расследование не завершено, пока они могут подтвердить только факт запроса о помощи пермского отделения российского общества «Красный крест». «Мы находимся в диалоге с руководителем перского отделения благотворительной организации «Красный крест» и выразили готовность совместными усилиями разобраться в ситуации», — сообщил Венсан Гюффруа в ответе на запрос Properm.ru.