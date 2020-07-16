Сбербанк увеличил сумму кредита по программе ипотеки «Господдержка 2020»

Также по ипотеке с господдержкой доступен дисконт до 3,5 процентных пункта на ставку в первые 2 года с даты получения ипотеки в рамках программы субсидирования с застройщиками. Льготная ставка по программе господдержки с учетом скидки от застройщика составит от 2,6% годовых. Первоначальный взнос по кредиту — от 15% стоимости недвижимости, срок кредитования — до 20 лет.