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Posted 16 июля 2020, 03:15

Published 16 июля 2020, 03:15

Modified 2 марта 2023, 15:56

Updated 2 марта 2023, 15:56

Юного спортсмена, ехавшего на соревнования в Пермь, обокрали в поезде

16 июля 2020, 03:15
В преступлении подозревают мужчину, который ехал в одном купе с мальчиком.

В конце марта в транспортную полицию Перми поступило заявление от мужчины о краже телефона у его несовершеннолетнего сына. Он рассказал, что у 12-летнего ребенка похитили имущества в поезде «Адлер — Пермь», в котором он ехал в составе баскетбольной сборной на соревнования в Пермь.

Как сообщает пресс-служба Пермского ЛО МВД России на транспорте, ребенок перед сном положил телефон на столик полукупе, а утром обнаружил, что его нет. Ущерб составил 35 тыс. рублей. Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 40-летний житель города Вятские Поляны Кировской области, который ехал в одном вагоне со спортсменом. Совершив кражу, он передал телефон в пользование знакомому. Сейчас на подозреваемого возбуждено дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

#Происшествия
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