Юного спортсмена, ехавшего на соревнования в Пермь, обокрали в поезде

Как сообщает пресс-служба Пермского ЛО МВД России на транспорте, ребенок перед сном положил телефон на столик полукупе, а утром обнаружил, что его нет. Ущерб составил 35 тыс. рублей. Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 40-летний житель города Вятские Поляны Кировской области, который ехал в одном вагоне со спортсменом. Совершив кражу, он передал телефон в пользование знакомому. Сейчас на подозреваемого возбуждено дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).