Был несколько дней в коме. В березниковской больнице рассказали о состоянии чуть не утонувшего ребенка

Подросток, чуть не утонувший в городском пруду 10 июля, идет на поправку. Мальчик поступил в Краевую больницу им. Вагнера. Он был в коме несколько дней. 14 июля подростка перевели в педиатрическое отделение, он идет на поправку, рассказала заведующая педиатрическим отделением Светлана Павлова.