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Posted 21 июля 2020, 06:38

Published 21 июля 2020, 06:38

Modified 2 марта 2023, 15:56

Updated 2 марта 2023, 15:56

Был несколько дней в коме. В березниковской больнице рассказали о состоянии чуть не утонувшего ребенка

21 июля 2020, 06:38
Происшествие случилось в начале июля.

Подросток, чуть не утонувший в городском пруду 10 июля, идет на поправку. Мальчик поступил в Краевую больницу им. Вагнера. Он был в коме несколько дней. 14 июля подростка перевели в педиатрическое отделение, он идет на поправку, рассказала заведующая педиатрическим отделением Светлана Павлова.

Происшествие случилось ранним утром 10 июля. Друзья тонувшего начали звать на помощь. Спасать подростку бросился 33-летний мужчина, он вытащил ребенка из воды, но мальчик был без сознания. Реанимировал подростка другой уже другой мужчина, оказавшийся рядом.

#Происшествия
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