Был несколько дней в коме. В березниковской больнице рассказали о состоянии чуть не утонувшего ребенка

Posted 21 июля 2020, 06:38
Published 21 июля 2020, 06:38
Modified 2 марта 2023, 15:56
Updated 2 марта 2023, 15:56
Подросток, чуть не утонувший в городском пруду 10 июля, идет на поправку. Мальчик поступил в Краевую больницу им. Вагнера. Он был в коме несколько дней. 14 июля подростка перевели в педиатрическое отделение, он идет на поправку, рассказала заведующая педиатрическим отделением Светлана Павлова.
Происшествие случилось ранним утром 10 июля. Друзья тонувшего начали звать на помощь. Спасать подростку бросился 33-летний мужчина, он вытащил ребенка из воды, но мальчик был без сознания. Реанимировал подростка другой уже другой мужчина, оказавшийся рядом.