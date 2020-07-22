Депутаты Усть-Качки обвиняют власти Пермского района в продаже участков на берегах и в зоне затопления

Posted 22 июля 2020, 05:11
Published 22 июля 2020, 05:11
Modified 2 марта 2023, 15:56
Updated 2 марта 2023, 15:56
Жители Усть-Качки, депутаты, представители общественности, инициативных групп просят правоохранительные и надзорные органы разобраться в законности выделения администрацией Пермского района земельных участков в водоохранной зоне рек Качка и Кама. Заявления, обращения и письма с собранным подписями жителей уже направлены в Пермскую межрайонную природоохранную прокуратуру, к начальнику ГУ МЧС России по Пермскому краю, правительство региона.
Администрация Пермского района наделена полномочиями по распоряжению землями поселений, Properm.ru уже писал об этом. В результате оказались выделены, размежеваны участки в водоохранной зоне, в зоне подтопления и рядом с зоной строгой санитарной охраны. Все это, по мнению депутатов Усть-Качки и местных жителей, нарушает водное, земельное и природоохранное законодательство.
«Здесь есть несколько важных факторов, — рассказал Properm.ru депутат Усть-Качкинского поселения Сергей Епишин, — первое — это подтапливаемые территории, то есть существует опасность затопления строений, домов, огородов будущих владельцев участков, второе — ограничение доступа к воде и берегу местным жителям, это недопустимо».
В своих обращениях депутаты и общественники Усть-Качки ссылаются на положения Водного кодекса РФ. Акватория устья реки Качка (залив Воткинского водохранилища) относится к водным объектам общего пользования. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования. Для общего пользования предназначается полоса берега шириной не менее 20 метров вдоль береговой линии. Доступ к водоему общего пользования должен быть обеспечен как с земли, так и с воды.
Жители села Усть-Качка всегда использовали водоем в хозяйственных и рекреационных целях. «Низкие берега устья реки Качка всегда были доступны для жителей села, дачников, гостей поселка, — рассказывает Сергей Епишин. — Берега со множеством заливов — излюбленные места рыболовов. Здесь неглубокие места, которые быстро прогреваются нашим коротким уральским летом и являются местами для купания семей с детьми».
По словам жителей, здесь никогда не было огородов или жилья, так как при весенних паводках берега всегда оказываются подтоплены.
В 1950-е годы была построена противопаводковая дамба для защиты Усть-Качки от половодья. В 1990-е годы был подготовлен проект реконструкции дамбы с увеличением высотных отметок (то есть дамба должна была стать выше), заказчиком работ выступала дирекция ЗАО «Курорт Усть-Качка». В 2000-е годы администрация Пермского района заказала новый проект реконструкции дамбы. Но проведение инженерно-строительных работ в обоих случаях было отложено.
Участки, о выделении которых беспокоятся депутаты села, расположены за дамбой, вблизи акватории устья реки Качка, в зоне подтопления. «В Водном кодексе прямо указано, что в границах зон затопления, подтопления запрещается возведение объектов капитального строительства, размещение новых населенных пунктов без обеспечения защиты таких населенных пунктов и объектов, — комментирует Сергей Епишин. — Но в нарушение этих положений Водного кодекса на низком, затапливаемом берегу в устье реки Качка в 2019 году стали возводиться ограждения усадебных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства».
Депутаты Усть-Качки удивились заборам, стали выяснять, что происходит. Выяснилось, что еще в 2010 году весь берег был размежеван на участки. Это вызвало возмущение жителей. «Размещение участков в зоне подтопления противоречит здравому смыслу, а появление домов и заборов на берегу преградит свободный доступ к реке, ограничит право граждан на пользование водным объектом», — сообщают жители природоохранному прокурору. В 2020 году участки, выделенные администрацией Пермского района, затопило.
Кроме того, только в этом месте, по словам жителей, ровный рельеф берега позволяет подъехать специализированному пожарному автотранспорту для забора воды в случае пожара в этой части села. Использование водного объекта общего пользования в противопожарных целях тоже предусмотрено Водным кодексом.
Эти земли не защищает противопаводковая дамба, генеральным планом Усть-Качки эти территории отводились для рекреационных целей: «зона парков, скверов, бульваров». Генеральный план проходил публичные слушания.
Земельные участки с кадастровыми номерами: 59:32:1950001:1569…1579 появились без рассмотрения на публичных слушаниях, по ним не были выражены мнения жителей села Усть-Качка. По словам Сергея Епишина, это противоречит земельному и градостроительному законодательству. В Генеральном плане Усть-Качки предусмотрено «ограничение строительства в зонах возможных затоплений».
Администрация Пермского района размежевала и выделила участки не только в водоохранной зоне реки Качки, но и на территории, примыкающей к границам первой зоны строгой санитарной охраны единственного хозяйственно-питьевого водозабора для нужд села, курортного поселка и курорта Усть-Качка.
Зоны санитарной охраны устанавливаются для защиты водозаборных скважин от попадания в них загрязнения. Особенно это важно для первого пояса — зоны строгой охраны, в котором запрещается любая деятельность не связанная с работой водозаборных сооружений, и который фактически выводится из использования.
К зоне строгой охраны водозабора Усть-Качки примыкает урочище «Широкий луг». На этом урочище администрация Пермского района провела межевание 300 земельных участков, предполагая здесь строительство коттеджного поселка под названием «Поместье». Никакой инженерной инфраструктуры поселка не создано. «Если проект с названием «Поместье» будет реализован, — пишут жители, — это создаст проблемы на десятилетия вперед. Отсутствие инженерных систем водоснабжения и водоотведения неизбежно окажет негативное влияние на системы жизнеобеспечения поселка Усть-Качка и курорта».
«Кто-то из будущих владельцев коттеджей установит септики, а кто-то просто яму выроет под канализацию, — рассказывает Сергей Епишин. - В любом случае канализационные стоки с 300 участков попадут в землю в непосредственной близости от единственного в Усть-Качке водозабора. Как такое вообще возможно?»
Кроме того, большая часть урочища «Широкий луг» также входит в зону затопления паводковыми водами. По словам представителей депутатского корпуса Усть-Качки, противопаводковую дамбу в поселке построили «не просто так». «Это чревато непредсказуемыми последствиями», — говорит Сергей Епишин.
Руководитель Камского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов (Камское БВУ) в ответе на запрос усть-качкинцев сообщил, что залив реки Качки на территории села является частью Воткинского водохранилища. Береговая полоса предназначается для общего пользования, ее ширина составляет 20 м, — отметили в Камском БВУ.
В администрации Пермского района на запрос жителей ответили, что в 2006 году участок, объединяющий все размежеванные в 2010 году участки принадлежал некому В.Г. Дейхину. «Информация об основании регистрации права собственности в управлении Росреестра по Пермскому краю отсутствует», — сообщили в администрации района. В 2007 и в 2008 году участок был перепродан, последним собственником была Галина Костарева, вдова убитого в 2007 году Александра Костарева. Костарев был известным политтехнологом, соратником бизнесмена, сейчас депутата Пермской городской думы Владимира Плотникова, советником главы Пермского района Александра Кузнецова. В 2010 году участок был размежеван на четыре крупных участка, а впоследствии из этих наделов были образованы 32 участка вдоль берегов рек Качки и Камы. Частично, как сообщает администрация района, участки расположены в границах береговой полосы Воткинского водохранилища.
Запрет на приватизацию участков в пределах береговой полосы установлен Земельным кодексом РФ. «Нахождение в частной собственности береговой полосы водного объекта общего пользования влечет нарушение прав и законных интересов неопределенного круга лиц на равный доступ к природным ресурсам препятствует передвижению и пребыванию граждан около водного объекта, осуществлению рыболовства и причаливанию плавучих средств», — сообщили заявителям из Усть-Качки в администрации района то, что людям уже было известно.
По данным администрации, береговые полосы на момент определения границ участка, из которого появились 32 участка, принадлежали и принадлежат государству, они ограничены в обороте, значит, приобретение права собственности на них запрещено.
Комитет имущественных отношений администрации Пермского района, по данным на июль 2020 года, готовит обращение в Пермскую межрайонную природоохранную прокуратуру «о признании недействительными результатов межевания земельных участков в части наложения на береговую полосу Воткинского водохранилища». По сути, администрация района ответила, что не знает, как земля в пределах береговой полосы водохранилища оказалась в частной собственности, хотя полномочия по выделению и межеванию были и остаются у администрации района.
По поводу того, что участки оказались в зоне затопления в администрации района пояснили, что «зоны затопления уполномоченным федеральным органом власти (Федеральным агентством водных ресурсов) на территории Усть-Качки не устанавливались, их границы не определялись». «Но зачем тогда противопаводковая дамба в поселке?» — удивляются жители.
«По результатам паводка весной 2020 года администрацией района совместно с администрацией Усть-Качкинского поселения проводятся работы по выявлению паводкоопасных территорий, прилегающих к реке Качке. Подготовленные материалы будут направлены в министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края», — сообщили жителям Усть-Качки в администрации Пермского района. Жители села уверены, что в администрации района и поселения прекрасно знали о том, что здесь зона подтопления, участки выделять нельзя, но «стремление к коммерческому использованию земельных ресурсов приводит к систематическим нарушениям законодательства в Пермском районе», — заключают в своем обращении в прокуратуру усть-качкинцы.