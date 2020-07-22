Депутаты Усть-Качки обвиняют власти Пермского района в продаже участков на берегах и в зоне затопления

В администрации Пермского района на запрос жителей ответили, что в 2006 году участок, объединяющий все размежеванные в 2010 году участки принадлежал некому В.Г. Дейхину. «Информация об основании регистрации права собственности в управлении Росреестра по Пермскому краю отсутствует», — сообщили в администрации района. В 2007 и в 2008 году участок был перепродан, последним собственником была Галина Костарева, вдова убитого в 2007 году Александра Костарева. Костарев был известным политтехнологом, соратником бизнесмена, сейчас депутата Пермской городской думы Владимира Плотникова, советником главы Пермского района Александра Кузнецова. В 2010 году участок был размежеван на четыре крупных участка, а впоследствии из этих наделов были образованы 32 участка вдоль берегов рек Качки и Камы. Частично, как сообщает администрация района, участки расположены в границах береговой полосы Воткинского водохранилища.