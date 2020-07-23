Лайфхак от редакции Properm. ru. Как погулять в Сочи на 380 рублей

Posted 23 июля 2020,, 04:00
Published 23 июля 2020,, 04:00
Modified 30 октября, 05:06
Updated 30 октября, 05:06
Маршрут начинается у памятника Архангелу Михаилу на Курортном проспекте. Первый пункт назначения — Сочинский морской торговый порт. Добираться туда будем пешком. Путь займет примерно 10 минут. Чтобы оказаться на другой стороне улицы, нужно перейти по подземному переходу. По пути к нему зайдем в продуктовый магазин (нужно подняться по лестнице слева), чтобы купить воды и перекус в дорогу. Литровая бутылка воды стоила 25 рублей. Еще 50 рублей — пол-литра колы. Перекус: два круасана и чурчхела с грецким орехом — 120 рублей. Итого я оставил в магазине — 195 рублей.
Минуя Поцелуевский и Кооперативный скверы (тут всегда можно спрятаться от жары в тени деревьев), мы попадаем на Привокзальную площадь, где находится здание порта. Задерживаться здесь не стоит, потому что самая красота находится за ним. Будьте морально готовы, что вы не единственный, кто хочет сделать красивые фотографии на фоне белых яхт и старого здания порта. Поэтому выигрышные ракурсы без других туристов в кадре придется поискать. Кстати, Сочинский морской торговый порт знаком россиянам с детства. Именно здесь снимались кадры для фильма «Бриллиантовая рука».
После морского порта мы отправляемся на Центральную набережную. Пройти туда можно сразу из порта, для этого нужно пройти мимо старого маяка. Идти вдоль всего променада не стоит — слишком людно, а из-за кафе и магазинов море не видно совсем. Дойдя до ресторана «Христофор», поднимайтесь по лестнице. Так вы окажетесь в Приморском парке. Там меньше людей и открывается хороший вид.
Прогуливаясь вдоль набережной по парку, вы обязательно дойдете до бювета с минеральной водой. Она абсолютно бесплатна; если запасы купленной воды закончились, их можно пополнить. Однако есть ограничение: не больше пол-литра на одного человека.
Выйдя из сквера, вы окажитесь на улице Театральной, где находится Зимний театр Сочи. Делаем несколько фотографий на память и поднимаемся вновь в Курортному проспекту, чтобы попасть на остановку «Театральная».
Дожидаемся автобусов №2, 3, 41, 50 или 86 и отправляемся в санаторий имени Орджоникидзе. Стоимость проезда в общественном транспорте Сочи — 22 рубля. Однако фиксированная цена проезда (не зависимо от длины маршрута) распространяется только на муниципальные автобусы с номерами от 1 до 99. Все автобусы с нумерацией от 100 — пригородные. В них стоимость проезда зависит от расстояния. Поэтому пользоваться мы будем только муниципальным транспортом.
Доезжаем до остановки «Санаторий „Правда“. Переходим дорогу и заходим в парк через красивые ворота бежевого цвета. Имейте в виду, что подниматься придется в горку, также на встречу могут двигаться автомобили. Поэтому будьте аккуратны. Когда доберетесь до ворот с колонами, заходите в них и идите прямо. Надеюсь, в телефоне достаточно памяти для классных фото.
Добравшись до центральной части санатория, спускайтесь по лестнице. Так вы окажетесь на остановке «Санаторий им. Орджоникидзе». На ней останавливаются автобусы, на которых можно добраться обратно в Сочи. Номера остаются прежними. Ждем маршруты №2, 3, 41, 50 или 86. Проезд стоит также 22 рублей.
По итогам сегодняшней прогулки мы потратили 380 рубль: 195 рублей на воду, бутылку газировки, два круасана и чурчхелу, 44 рубля на проезд до санатория им. Орджоникидзе и обратно и 141 рубль на персики, которые купил по пути в переходе. Столько же я трачу ежемесячно на пакет услуг связи от Yota. За эти деньги я получаю 500 минут, 20 гб и безлимитные SMS. Кстати, в Yota стоимость услуг не меняется при поездках по России. Неважно где я нахожусь: в Москве, Сочи или Перми. Стоимость минут, гигабайтов и SMS остается прежней.