Лайфхак от редакции Properm. ru. Как погулять в Сочи на 380 рублей

По итогам сегодняшней прогулки мы потратили 380 рубль: 195 рублей на воду, бутылку газировки, два круасана и чурчхелу, 44 рубля на проезд до санатория им. Орджоникидзе и обратно и 141 рубль на персики, которые купил по пути в переходе. Столько же я трачу ежемесячно на пакет услуг связи от Yota. За эти деньги я получаю 500 минут, 20 гб и безлимитные SMS. Кстати, в Yota стоимость услуг не меняется при поездках по России. Неважно где я нахожусь: в Москве, Сочи или Перми. Стоимость минут, гигабайтов и SMS остается прежней.