«Перенес стресс, нравственные страдания». Глава Оханска подал в суд на местную активистку за клевету

Глава Оханска Дмитрий Байдин подал заявление в мировой суд о возбуждении уголовного дела в отношении местной активистки Ирины Пономаревой за клевету. Об этом рассказала сама женщина на своей странице Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Там же она сообщила, что ее «взломали хакеры», а в «хакерских инициативах» она подозревает Байдина.