«Перенес стресс, нравственные страдания». Глава Оханска подал в суд на местную активистку за клевету

Posted 23 июля 2020,, 03:34
Published 23 июля 2020,, 03:34
Modified Сегодня, 05:50
Updated Сегодня, 05:50
Глава Оханска Дмитрий Байдин подал заявление в мировой суд о возбуждении уголовного дела в отношении местной активистки Ирины Пономаревой за клевету. Об этом рассказала сама женщина на своей странице Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Там же она сообщила, что ее «взломали хакеры», а в «хакерских инициативах» она подозревает Байдина.
В заявлении Байдин пишет, что 22 июня в группе «Вконтакте» «Оханская сторона» под постом «22 июня День Памяти и Скорби Погибшим в борьбе против фашизма» обнаружил информацию о том, что он «занимается проституцией, насылает хакеров и маньяков». Дмитрий Байдин также утверждает, что ранее активистка неоднократно размещала информацию, которая дискредитирует его действия.
«Как должностное лицо, публичный человек, я знал, что данный сайт просматривают множество жителей городского округа и Пермского края, я понимал, что данная информация будет известна моим родственникам, жене, детям, коллегам по работе, а также руководству края. Учитывая данные обстоятельства мне пришлось перенести стресс, нравственные страдания» — пишет Байдин в заявлении.
В апреле Ирина Пономарева подавала в суд на руководителя Роспотребнадзора Пермского края. Она посчитала, что Виталий Костарев принимает недостаточно мер для предотвращения распространения коронавируса. В частности, она указывала в иске на то, что не ограничен выезд из Перми. Региональный центр активистка называла «очагом инфекции».