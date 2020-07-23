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Posted 23 июля 2020, 11:40

Published 23 июля 2020, 11:40

Modified 2 марта 2023, 15:55

Updated 2 марта 2023, 15:55

Пермские управляющие компании с начала года оштрафовали на 455 тысяч рублей за плохую уборку мусора

Пермские управляющие компании с начала года оштрафовали на 455 тысяч рублей за плохую уборку мусора

23 июля 2020, 11:40
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Коммунальный рай
В Мотовилихинском районе больше всего штрафов получило ООО «УК «ТехКомфорт».

С начала года в Мотовилихинском районе за несвоевременную уборку у контейнерных площадок составлено 36 протоколов на управляющие организации. Больше всего штрафов получило ООО «УК «ТехКомфорт» — 375 тыс. рублей. На УК множество раз составляли протоколы за отсутствие уборки контейнерных площадок по улицам: Уральская, 88, Добролюбова, 20 и Лебедева, 35.

Как сообщает пресс-служба администрации Перми, администрация Мотовилихинского района наказала коммунальщиков 19 административными штрафами и 12 устными замечаниями.
Например, за ненормативное состояния территорий по улицам: Макаренко, 24 Пономарева, 12 административная комиссия вынесла постановление в отношении ООО «УК «Домком» о наложении штрафов на общую сумму 80 тыс. рублей.

Содержать территорию возле контейнерных площадок должна управляющая компания. Если жители недовольны ее работой, они могут принять решение о ее смене. Также можно обратиться в Инспекцию государственного жилищного надзора с просьбой провести проверку.

#Общество#Коммунальный рай
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