Пермские управляющие компании с начала года оштрафовали на 455 тысяч рублей за плохую уборку мусора

Posted 23 июля 2020, 11:40
Published 23 июля 2020, 11:40
Modified 2 марта 2023, 15:55
Updated 2 марта 2023, 15:55
С начала года в Мотовилихинском районе за несвоевременную уборку у контейнерных площадок составлено 36 протоколов на управляющие организации. Больше всего штрафов получило ООО «УК «ТехКомфорт» — 375 тыс. рублей. На УК множество раз составляли протоколы за отсутствие уборки контейнерных площадок по улицам: Уральская, 88, Добролюбова, 20 и Лебедева, 35.
Как сообщает пресс-служба администрации Перми, администрация Мотовилихинского района наказала коммунальщиков 19 административными штрафами и 12 устными замечаниями.
Например, за ненормативное состояния территорий по улицам: Макаренко, 24 Пономарева, 12 административная комиссия вынесла постановление в отношении ООО «УК «Домком» о наложении штрафов на общую сумму 80 тыс. рублей.
Содержать территорию возле контейнерных площадок должна управляющая компания. Если жители недовольны ее работой, они могут принять решение о ее смене. Также можно обратиться в Инспекцию государственного жилищного надзора с просьбой провести проверку.