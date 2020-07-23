Пермские управляющие компании с начала года оштрафовали на 455 тысяч рублей за плохую уборку мусора

С начала года в Мотовилихинском районе за несвоевременную уборку у контейнерных площадок составлено 36 протоколов на управляющие организации. Больше всего штрафов получило ООО «УК «ТехКомфорт» — 375 тыс. рублей. На УК множество раз составляли протоколы за отсутствие уборки контейнерных площадок по улицам: Уральская, 88, Добролюбова, 20 и Лебедева, 35.