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Posted 24 июля 2020, 07:49

Published 24 июля 2020, 07:49

Modified 2 марта 2023, 15:55

Updated 2 марта 2023, 15:55

Перевозка леса под контролем: дорожные камеры «Ростелекома» в Прикамье отслеживают перемещение древесины

24 июля 2020, 07:49
Сюжет
Новости телекома
Система дает возможность в оперативном порядке проверить легальность перемещения леса-кругляка.

«Ростелеком» расширил систему фотовидеофиксации на дорогах Прикамья и внедрил новый функционал, основанный на видеоаналитике. Новые интеллектуальные решения умеют распознавать тип транспортного средства и вид груза, в частности, круглые лесоматериалы. 11 видеокомплексов установлено на дорогах региона вблизи лесных массивов. Специальное программное обеспечение для видеоаналитики позволяет с точностью до 90% распознавать кругляк, перевозимый открытым способом на автотранспорте.

Лесные ресурсы в Пермском крае занимают 71,5% территории. Цифровой автоматический контроль позволяет фиксировать деятельность «черных» лесорубов и перевозчиков, снизить незаконную вырубку и транспортировку древесины. Данные с камер оперативно передаются в ГИБДД и ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края», где специалисты контролируют законность каждого рейса лесовозов.

«“Ростелеком” последовательно развивает систему фотовидеофиксации нарушений на дорогах Пермского края, дополняя ее функциями видеоаналитики. Камеры для контроля перемещения древесины установлены в возможных и официально разрешенных местах вырубки леса. Оборудование установлено на оптимальной высоте для отслеживания передвижения именно лесовозов. А угол обзора камер в 30–60 градусов позволяет с высокой точностью определять тип груза», — отметил директор Пермского филиала «Ростелекома» Петр Козловский.

Работы по внедрению и развитию системы фотовидеофиксации в Прикамье соответствуют целям национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и ведутся совместно с Министерством транспорта Пермского края и региональным «Центром безопасности дорожного движения».

#Телеком#Новости телекома
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