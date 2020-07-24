Перевозка леса под контролем: дорожные камеры «Ростелекома» в Прикамье отслеживают перемещение древесины

«“Ростелеком” последовательно развивает систему фотовидеофиксации нарушений на дорогах Пермского края, дополняя ее функциями видеоаналитики. Камеры для контроля перемещения древесины установлены в возможных и официально разрешенных местах вырубки леса. Оборудование установлено на оптимальной высоте для отслеживания передвижения именно лесовозов. А угол обзора камер в 30–60 градусов позволяет с высокой точностью определять тип груза», — отметил директор Пермского филиала «Ростелекома» Петр Козловский.