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Posted 24 июля 2020, 10:56

Published 24 июля 2020, 10:56

Modified 2 марта 2023, 15:55

Updated 2 марта 2023, 15:55

Пермский край занял шестое место в рейтинге по мерам поддержки бизнеса

24 июля 2020, 10:56
Регион начал работу по введению мер поддержки одновременно с Федерацией и в рамках первого пакета мер Законодательное Собрание утвердило налоговые послабления для бизнеса уже 30 марта 2020 года.

Национальное рейтинговое агентство опубликовало рейтинг регионов России по количеству видов поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса. Прикамье вошло в топ-15 регионов и заняло 6 место.

При этом восемь субъектов – Москва, Бурятия, Крым, Чукотский АО, Тульская, Иркутская и Челябинская области и Пермский край – приняли максимальный пакет мер. По оценке Национального рейтингового агентства, содействие со стороны местных властей может снизить уровень падения экономик регионов, что в свою очередь окажет влияние на скорость их восстановления.

В качестве наиболее популярных инструментов поддержки применялись специальные налоговые льготы и режимы, отсрочка по арендной плате, субсидии и приостановка проверок для МСП со стороны регулирующих органов.

Всего в крае было принято три пакета мер поддержки малых и средних предприятий, пострадавших от распространения коронавируса. Они включают в себя механизмы налогового и финансового стимулирования бизнеса. На уровне региона был принят перечень наиболее пострадавших отраслей экономики, который дополнил федеральный. Всего на территории Пермского края смогли получить государственную поддержку предприятия 35 сфер деятельности.

«Совместно с краевым правительством мы оперативно начали вести работу по поддержке пострадавших отраслей, понимая, как это важно. Пермский край – один из первых регионов, где были приняты антикризисные льготы и налоговые послабления на законодательном уровне. Поддержка малого и среднего бизнеса – это, прежде всего, помощь людям, которые работают в разных сферах экономики. А в нашем крае – это более 100 тыс. предприятий. Не исключаю, что потребуется внедрение новых механизмов государственной поддержки, а также разработка дополнительных мер по восстановлению экономики региона», – отметил председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих.

В Прикамье предусмотрен перенос срока уплаты по налогу на имущество организаций и транспортному налогу на конец текущего года. Для предприятия, вошедших в перечень, были введены пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения и льгота по имущественному налогу. В патентной системе заложены беспрецедентные меры по снижению платы за патент до 1 рубля на весь период 2020 года. Рассчитана скидка в размере 50% суммы налога за 2020 год для собственников торговых центров. Общая сумма государственной поддержки со стороны Пермского края составила 1,5 млрд рублей.

#Бизнес
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