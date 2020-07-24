Пермский край занял шестое место в рейтинге по мерам поддержки бизнеса

Национальное рейтинговое агентство опубликовало рейтинг регионов России по количеству видов поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса. Прикамье вошло в топ-15 регионов и заняло 6 место.



При этом восемь субъектов – Москва, Бурятия, Крым, Чукотский АО, Тульская, Иркутская и Челябинская области и Пермский край – приняли максимальный пакет мер. По оценке Национального рейтингового агентства, содействие со стороны местных властей может снизить уровень падения экономик регионов, что в свою очередь окажет влияние на скорость их восстановления.



В качестве наиболее популярных инструментов поддержки применялись специальные налоговые льготы и режимы, отсрочка по арендной плате, субсидии и приостановка проверок для МСП со стороны регулирующих органов.



Всего в крае было принято три пакета мер поддержки малых и средних предприятий, пострадавших от распространения коронавируса. Они включают в себя механизмы налогового и финансового стимулирования бизнеса. На уровне региона был принят перечень наиболее пострадавших отраслей экономики, который дополнил федеральный. Всего на территории Пермского края смогли получить государственную поддержку предприятия 35 сфер деятельности.