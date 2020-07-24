properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 июля 2020, 05:15

Published 24 июля 2020, 05:15

Modified 2 марта 2023, 15:55

Updated 2 марта 2023, 15:55

В Перми арестовали ювелирные изделия магазина «Аметист» за долги по налогам

24 июля 2020, 05:15
Приставы арестовали более 500 наименований ювелирных изделий.

Пермские судебные приставы арестовали ювелирные изделия ООО Ювелирный магазин «Аместист». Организация задолжала по налоговым платежам более 53 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю, арест был наложен из-за того, что организация не погашала долг сама. Всего аресту подвергнуто более 500 наименований ювелирных изделий общей стоимостью более 2 млн рублей. Арестовали кольца, броши, браслеты, подвески, иконы, серебряные колокольчики, чарки и бокалы, столовые приборы.

Имущество оставлено в магазине под ответственным хранением представителя организации-должника. За сокрытие, растрату, отчуждение или передачу имущества, подвергнутому аресту, предусмотрена уголовная ответственнсоть.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика