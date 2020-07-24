В Перми арестовали ювелирные изделия магазина «Аметист» за долги по налогам

Posted 24 июля 2020, 05:15
Published 24 июля 2020, 05:15
Modified 2 марта 2023, 15:55
Updated 2 марта 2023, 15:55
Пермские судебные приставы арестовали ювелирные изделия ООО Ювелирный магазин «Аместист». Организация задолжала по налоговым платежам более 53 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю, арест был наложен из-за того, что организация не погашала долг сама. Всего аресту подвергнуто более 500 наименований ювелирных изделий общей стоимостью более 2 млн рублей. Арестовали кольца, броши, браслеты, подвески, иконы, серебряные колокольчики, чарки и бокалы, столовые приборы.
Имущество оставлено в магазине под ответственным хранением представителя организации-должника. За сокрытие, растрату, отчуждение или передачу имущества, подвергнутому аресту, предусмотрена уголовная ответственнсоть.