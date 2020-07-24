ВТБ Лизинг предлагает Volkswagen Teramont со скидкой до 9%

Posted 24 июля 2020, 10:54
Published 24 июля 2020, 10:54
Modified 2 марта 2023, 15:55
Updated 2 марта 2023, 15:55
ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ) предлагает автомобили Volkswagen Teramont в лизинг на специальных условиях. Скидка может составить до 9% от рекомендованной розничной цены. Акция действует до конца 2020 года и распространяется на автомобили под заказ.
При покупке в лизинг Volkswagen Teramont в комплектации Origin R4 TSI/162 (220)/8-АКП стоимость автомобиля с учетом скидки составит 3 009 000 рублей. При авансе в размере 40% и сроке договора 3 года ежемесячный платеж будет равняться примерно 59 тыс. рублей, включая НДС.
«По итогам 2019 года объемы автомобилей Volkswagen, переданных клиентам ВТБ Лизинг, выросли на 14% к аналогичному показателю прошлого года. Марка занимает одну из лидирующих позиций в нашем портфеле. Одновременно ВТБ Лизинг входит в топ компаний по лизинговым продажам Volkswagen. Teramont является очень востребованной моделью на рынке, и мы рады предоставить наиболее выгодные и комфортные условия для приобретения этих автомобилей нашим клиентам», — прокомментировал Вячеслав Михайлов, начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг.
Оставить заявку и получить расчет платежей можно в режиме онлайн. Лизинговая компания окажет помощь со страхованием и постановкой автомобиля на учет в ГИБДД. Таким образом, юридическое лицо получит готовое к эксплуатации транспортное средство.