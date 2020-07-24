ВТБ Лизинг предлагает Volkswagen Teramont со скидкой до 9%

«По итогам 2019 года объемы автомобилей Volkswagen, переданных клиентам ВТБ Лизинг, выросли на 14% к аналогичному показателю прошлого года. Марка занимает одну из лидирующих позиций в нашем портфеле. Одновременно ВТБ Лизинг входит в топ компаний по лизинговым продажам Volkswagen. Teramont является очень востребованной моделью на рынке, и мы рады предоставить наиболее выгодные и комфортные условия для приобретения этих автомобилей нашим клиентам», — прокомментировал Вячеслав Михайлов, начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг.