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Posted 25 июля 2020, 04:00

Published 25 июля 2020, 04:00

Modified 2 марта 2023, 15:56

Updated 2 марта 2023, 15:56

40 лет со смерти Владимира Высоцкого. Попробуй допеть его песни — караоке-тест Properm.ru

25 июля 2020, 04:00
Сюжет
Тест
Сегодня исполняется 40 лет со смерти поэта, актера театра, кино и автора-исполнителя песен Владимира Высоцкого. В честь этого собрали для вас тест по его песням. В тесте присутствует видео, но строчки песни продублированы текстом. Так что можно проходить без наушников. После ответа на вопрос вы сможете прослушать всю песню — просто нажмите еще раз на видео.
#Видео#Спецпроекты#Мнения#Афиша#Тест
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