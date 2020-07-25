40 лет со смерти Владимира Высоцкого. Попробуй допеть его песни — караоке-тест Properm.ru

Сюжет Тест

Сегодня исполняется 40 лет со смерти поэта, актера театра, кино и автора-исполнителя песен Владимира Высоцкого. В честь этого собрали для вас тест по его песням. В тесте присутствует видео, но строчки песни продублированы текстом. Так что можно проходить без наушников. После ответа на вопрос вы сможете прослушать всю песню — просто нажмите еще раз на видео.