Энергетики «Пермэнерго» повысили надежность электроснабжения трех городских округов на севере Прикамья

Posted 27 июля 2020, 07:45
Published 27 июля 2020, 07:45
Modified 2 марта 2023, 15:55
Updated 2 марта 2023, 15:55
Специалисты Березниковских электрических сетей филиала «Россети Урал»-"Пермэнерго» завершили мероприятия по повышению надежности работы оборудования четырех подстанций, расположенных на территории Соликамского, Чердынского и Красновишерского городских округов.
Энергетики провели капитальный ремонт трех масляных выключателей 110 кВ на подстанциях 110/35/10 кВ «Тюлькино», 110/10 кВ «Керчево», 110/35/6 кВ «Красновишерск» и трех масляных выключателей 110 кВ на подстанции 110/6 кВ «Сильвинит». Кроме того, на подстанции 110/35/10 кВ «Тюлькино» был отремонтирован трансформатор мощностью 10 МВА. Всего на эти и другие мероприятия по повышению надежности работы оборудования энергообъектов было направлено более 2,5 млн рублей.
Эти четыре подстанции являются важными питающими центрами для потребителей трех территорий севера Пермского края, в которых проживает почти 60 тыс. человек и работает ряд ключевых для экономики региона предприятий.