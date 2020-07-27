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Posted 27 июля 2020, 07:45

Published 27 июля 2020, 07:45

Modified 2 марта 2023, 15:55

Updated 2 марта 2023, 15:55

Энергетики «Пермэнерго» повысили надежность электроснабжения трех городских округов на севере Прикамья

27 июля 2020, 07:45
Всего на мероприятия по повышению надежности работы оборудования энергообъектов было направлено более 2,5 млн рублей.

Специалисты Березниковских электрических сетей филиала «Россети Урал»-"Пермэнерго» завершили мероприятия по повышению надежности работы оборудования четырех подстанций, расположенных на территории Соликамского, Чердынского и Красновишерского городских округов.

Энергетики провели капитальный ремонт трех масляных выключателей 110 кВ на подстанциях 110/35/10 кВ «Тюлькино», 110/10 кВ «Керчево», 110/35/6 кВ «Красновишерск» и трех масляных выключателей 110 кВ на подстанции 110/6 кВ «Сильвинит». Кроме того, на подстанции 110/35/10 кВ «Тюлькино» был отремонтирован трансформатор мощностью 10 МВА. Всего на эти и другие мероприятия по повышению надежности работы оборудования энергообъектов было направлено более 2,5 млн рублей.

Эти четыре подстанции являются важными питающими центрами для потребителей трех территорий севера Пермского края, в которых проживает почти 60 тыс. человек и работает ряд ключевых для экономики региона предприятий.

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