Энергетики «Пермэнерго» повысили надежность электроснабжения трех городских округов на севере Прикамья

Энергетики провели капитальный ремонт трех масляных выключателей 110 кВ на подстанциях 110/35/10 кВ «Тюлькино», 110/10 кВ «Керчево», 110/35/6 кВ «Красновишерск» и трех масляных выключателей 110 кВ на подстанции 110/6 кВ «Сильвинит». Кроме того, на подстанции 110/35/10 кВ «Тюлькино» был отремонтирован трансформатор мощностью 10 МВА. Всего на эти и другие мероприятия по повышению надежности работы оборудования энергообъектов было направлено более 2,5 млн рублей.