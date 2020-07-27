Судебные приставы Прикамья с начала года арестовали 326 автомобилей

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю, чаще всего дорогих автомобилей лишаются неплательщики кредитов. Например, на прошлой неделе автомобили были арестованы у двух пермяков, которые не исполняли обязательства перед банками. Должники прятали машины, но их все равно удалось найти.