Судебные приставы Прикамья с начала года арестовали 326 автомобилей

Posted 27 июля 2020, 05:11
Published 27 июля 2020, 05:11
Modified 2 марта 2023, 15:55
Updated 2 марта 2023, 15:55
С начала года судебные приставы арестовали 326 автомобилей, принадлежащих должникам. Общая стоимость имущества составила около 128 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю, чаще всего дорогих автомобилей лишаются неплательщики кредитов. Например, на прошлой неделе автомобили были арестованы у двух пермяков, которые не исполняли обязательства перед банками. Должники прятали машины, но их все равно удалось найти.
В Первом случае приставы арестовали SKODA RAPID 2019 выпуска. Владелец автомобиля не вернул кредитной организации 850 тыс. рублей. Должник спрятал автомобиль во дворе, где проживал его брат. Неплательщик каждый день добирался до внедорожника общественным транспортом. Несмотря на это, приставы все же обнаружили автомобиль. При аресте имущества мужчина вел себя агрессивно.
Во втором случае задолженность составляла 30 тыс. рублей. Женщина официально нигде не работала, денег на счета не имела, при этом передвигалась на автомобиле MAZDA, который парковала в соседнем дворе.