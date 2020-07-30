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Posted 30 июля 2020, 07:29

Published 30 июля 2020, 07:29

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

В Прикамье выявили еще 72 заражения коронавирусом

30 июля 2020, 07:29
Сюжет
Коронавирус в Перми
На утро 30 июля в крае было 5722 случаев COVID-19.

Федеральный оперативный штраб по противодействию коронавирусу опубликовал новые данные о случаях коронавирусу по России и краю. В Пермском крае за сутки зафиксировано еще 72 человека, зараженных COVID-19.

Также местный роспотребнадзор рассказал, что за сутки скончались пять человек, четверо из них - от COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 5 509 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 24,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 129 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 322 человека.

#Общество#Коронавирус в Перми
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