В Кунгурском районе женщина пошла за грибами и пропала

Posted 2 августа 2020, 12:44
Published 2 августа 2020, 12:44
Modified 2 марта 2023, 15:53
Updated 2 марта 2023, 15:53
В Кунгурском районе заблудилась 70-летняя женщина, которая пошла за грибами в лес в поселок Дальний. 1 августа её сын позвонил в службу спасения и рассказал, что его мама не может сориентироваться, куда ей идти.
«На место выехали спасатели, они созвонились с заблудившейся женщиной и определили зону поиска. Через некоторое время спасатели нашли место с пересечением ЛЭП, которое женщина видела, когда заблудилась, спасатели подали звуковой сигнал, и женщина их услышала и вышла к спасателям из леса. Спасатели оказали женщине первую помощь и доставили её домой», — рассказази в Кунгурской городской службе спасения.