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Posted 2 августа 2020, 12:44

Published 2 августа 2020, 12:44

Modified 2 марта 2023, 15:53

Updated 2 марта 2023, 15:53

В Кунгурском районе женщина пошла за грибами и пропала

2 августа 2020, 12:44
Спасателям удалось найти женщину и вывести её из леса.

В Кунгурском районе заблудилась 70-летняя женщина, которая пошла за грибами в лес в поселок Дальний. 1 августа её сын позвонил в службу спасения и рассказал, что его мама не может сориентироваться, куда ей идти.

«На место выехали спасатели, они созвонились с заблудившейся женщиной и определили зону поиска. Через некоторое время спасатели нашли место с пересечением ЛЭП, которое женщина видела, когда заблудилась, спасатели подали звуковой сигнал, и женщина их услышала и вышла к спасателям из леса. Спасатели оказали женщине первую помощь и доставили её домой», — рассказази в Кунгурской городской службе спасения.

#Происшествия#Происшествие#Грибник#Заблудилась
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