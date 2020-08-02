В Кунгурском районе женщина пошла за грибами и пропала

«На место выехали спасатели, они созвонились с заблудившейся женщиной и определили зону поиска. Через некоторое время спасатели нашли место с пересечением ЛЭП, которое женщина видела, когда заблудилась, спасатели подали звуковой сигнал, и женщина их услышала и вышла к спасателям из леса. Спасатели оказали женщине первую помощь и доставили её домой», — рассказази в Кунгурской городской службе спасения.