На «Азоте» модернизируют производство аммиака

В ОИиЗЖА также обновлены конденсаторы поз.14. В технологической цепи охладительные аппараты конденсируют компримированный аммиак и превращают его в жидкий. Новые конденсаторы установлены испарительного типа. Они потребляют меньше электроэнергии, что значительно экономит ресурсы предприятия. В реализацию проекта по техническому перевооружению также вошли работы и по замене старой трубной обвязки, связывающей компрессор и конденсаторы. Общая протяженность новых труб — около 130 метров. Они большего диаметра, в отличие от предыдущих. Это связано с большей производительностью нового компрессора поз.12. Все работы по монтажу оборудования завершены. Запуск компрессора и конденсаторов в работу состоялся при содействии представителя фирмы-подрядчика.