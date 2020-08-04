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Posted 4 августа 2020, 05:07

Published 4 августа 2020, 05:07

Modified 2 марта 2023, 15:53

Updated 2 марта 2023, 15:53

Банк «Открытие» выступил организатором размещения четырехлетних облигаций лизинговой компании

4 августа 2020, 05:07
Итоговый объем спроса со стороны инвесторов превысил предложение в 1,6 раза и составил 7,8 млрд рублей.

Банкт «Открытие» стал организатором успешного размещения четырехлетних биржевых облигации серии БО-П03 ООО «Балтийский лизинг». Несмотря на волатильность финансовых рынков в день сбора книги заявок, облигации вызвали значительный спрос. В результате удалось закрыть сделку по нижней границе маркетингового диапазона в 7,15–7,4% годовых, достигнув исторического минимума по ставке для облигаций эмитента.

Итоговый объем спроса со стороны инвесторов превысил предложение в 1,6 раза и составил 7,8 млрд рублей. На облигации поступило 35 заявок со стороны российских банков, управляющих и инвестиционных компаний. Спрос со стороны инвесторов — физических лиц превысил 860 млн рублей.

По облигационному займу предусмотрена выплата 16 ежеквартальных купонов и амортизационная структура погашения: в даты выплат 9 — 16 купонов погашается по 12,5% от номинальной стоимости. Организаторами выпуска также стали , «АЛЬФА-БАНК», ООО «БК РЕГИОН». Техническим андеррайтером выпуска выступил банк «Открытие».

«Исторический минимум по ставкам для облигаций «Балтийского лизинга» был достигнут вопреки многим факторам: коронакризису, локальному росту доходностей на рынке в ходе маркетинга, опасениям по поводу возможных неплатежей со стороны лизингополучателей. В итоге данная сделка в очередной раз доказала высокое кредитное качество «Балтийского лизинга» и интерес инвесторов к его ценным бумагам», — прокомментировал сделку вице-президент, начальник управления инвестиционных банковских продуктов и решений банка «Открытие» Евгений Ананьев.

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