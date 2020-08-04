Банк «Открытие» выступил организатором размещения четырехлетних облигаций лизинговой компании

«Исторический минимум по ставкам для облигаций «Балтийского лизинга» был достигнут вопреки многим факторам: коронакризису, локальному росту доходностей на рынке в ходе маркетинга, опасениям по поводу возможных неплатежей со стороны лизингополучателей. В итоге данная сделка в очередной раз доказала высокое кредитное качество «Балтийского лизинга» и интерес инвесторов к его ценным бумагам», — прокомментировал сделку вице-президент, начальник управления инвестиционных банковских продуктов и решений банка «Открытие» Евгений Ананьев.