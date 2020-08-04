В Перми будут судить жителей Самарской области за ограбление пенсионерки

Трое жителей Самарской области будут судить за ограбление 82-летней пенсионерки. Преступление произошло в декабре 2019 года в Ленинском районе. К пенсионерке на улице подошли незнакомцы, они рассказали ей историю о больном родственнике, которому требуется лечение. По их словам, сами они приехали из Казахстана, поэтому банковского счета в России у них нет, а деньги нужны срочно.