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Posted 4 августа 2020, 06:16

Published 4 августа 2020, 06:16

Modified 2 марта 2023, 15:53

Updated 2 марта 2023, 15:53

В Перми будут судить жителей Самарской области за ограбление пенсионерки

4 августа 2020, 06:16
Одного из мужчин уже отправили в колонию.

Трое жителей Самарской области будут судить за ограбление 82-летней пенсионерки. Преступление произошло в декабре 2019 года в Ленинском районе. К пенсионерке на улице подошли незнакомцы, они рассказали ей историю о больном родственнике, которому требуется лечение. По их словам, сами они приехали из Казахстана, поэтому банковского счета в России у них нет, а деньги нужны срочно.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, подозреваемые уговорили женщину снять накопления с банковского счета. Они пообещали, что вернуть деньги с процентами. Один из мужчин наблюдал за действиями пенсионерки и кассиров. Как только пермячка передала сбережения, ее вывезли за пределы города и вытолкнули из машины на трассе Пермь-Екатеринбург.

Спустя несколько месяцев полицейские нашли подозреваемых 1978, 1993 и 1998 годов рождения. Их задержали по месту жительства в ходе совместной спецоперации с бойцами Росгвардии Самарской области.

Перед преступлением злоумышленники приобрели машину, на которой передвигались в Перми. После похищения денег они сожгли автомобиль, чтобы замести следы. Сейчас дело в отношении 42 и 27-летнего фигурантов дела передано в суд. Ранее был вынесен приговор их 22-летнему подельнику, который заключил досудебное соглашение. Его посадили на 1 год и 6 месяцев в колонию общего режима.

#Происшествия
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