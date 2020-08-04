В Перми будут судить жителей Самарской области за ограбление пенсионерки

Posted 4 августа 2020, 06:16
Published 4 августа 2020, 06:16
Modified 2 марта 2023, 15:53
Updated 2 марта 2023, 15:53
Трое жителей Самарской области будут судить за ограбление 82-летней пенсионерки. Преступление произошло в декабре 2019 года в Ленинском районе. К пенсионерке на улице подошли незнакомцы, они рассказали ей историю о больном родственнике, которому требуется лечение. По их словам, сами они приехали из Казахстана, поэтому банковского счета в России у них нет, а деньги нужны срочно.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, подозреваемые уговорили женщину снять накопления с банковского счета. Они пообещали, что вернуть деньги с процентами. Один из мужчин наблюдал за действиями пенсионерки и кассиров. Как только пермячка передала сбережения, ее вывезли за пределы города и вытолкнули из машины на трассе Пермь-Екатеринбург.
Спустя несколько месяцев полицейские нашли подозреваемых 1978, 1993 и 1998 годов рождения. Их задержали по месту жительства в ходе совместной спецоперации с бойцами Росгвардии Самарской области.
Перед преступлением злоумышленники приобрели машину, на которой передвигались в Перми. После похищения денег они сожгли автомобиль, чтобы замести следы. Сейчас дело в отношении 42 и 27-летнего фигурантов дела передано в суд. Ранее был вынесен приговор их 22-летнему подельнику, который заключил досудебное соглашение. Его посадили на 1 год и 6 месяцев в колонию общего режима.