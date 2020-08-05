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Posted 5 августа 2020, 07:45

Published 5 августа 2020, 07:45

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

Коронавирус нашли еще у 68 жителей Пермского края

5 августа 2020, 07:45
Сюжет
Коронавирус в Перми
На утро 5 августа в крае было 6159 случаев заражения коронавируса.

Федеральный оперативный штаб по противодействию коронавирусу опубликовал данные о новых случаях заболевания по России и Пермскому краю. За сутки в Прикамье зафиксировано еще 68 зараженных COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 5 204 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 25,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 139 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 555 человек.

#Общество#Коронавирус в Перми
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