Коронавирус нашли еще у 68 жителей Пермского края

Posted 5 августа 2020, 07:45
Published 5 августа 2020, 07:45
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
Федеральный оперативный штаб по противодействию коронавирусу опубликовал данные о новых случаях заболевания по России и Пермскому краю. За сутки в Прикамье зафиксировано еще 68 зараженных COVID-19.
За последние сутки в России выявлено 5 204 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 25,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 139 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 555 человек.