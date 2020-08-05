Пермяк похитил более 100 тысяч рублей у жителей Магадана и Алтайского края

Posted 5 августа 2020, 10:43
Published 5 августа 2020, 10:43
Modified 2 марта 2023, 15:53
Updated 2 марта 2023, 15:53
Пермский районный суд вынес приговор 28-летнему пермяку. Он похитил деньги у жителя Магадана и Алтайского края. В марте 2019 года пермяк нашел номер телефоне жителя Алтайского края. Он позвонил ему, представившись сотрудником оператора сотовой связи. Злоумышленник сказал, что мужчина выиграл смартфон.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, пермяк объяснил, что для получения приза нужно обменять деньги на баллы. Потерпевший зашел на сайт букмекерской конторы, ввел указанный ему код и перевел 127 тыс. рублей. По такой же схеме пермяк украл у жителя Магадана 4 тыс. рублей. За преступление мужчина отправится в колонию особого режима на 4 года и 6 месяцев.