Пермяк похитил более 100 тысяч рублей у жителей Магадана и Алтайского края

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, пермяк объяснил, что для получения приза нужно обменять деньги на баллы. Потерпевший зашел на сайт букмекерской конторы, ввел указанный ему код и перевел 127 тыс. рублей. По такой же схеме пермяк украл у жителя Магадана 4 тыс. рублей. За преступление мужчина отправится в колонию особого режима на 4 года и 6 месяцев.