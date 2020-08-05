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Posted 5 августа 2020, 10:43

Published 5 августа 2020, 10:43

Modified 2 марта 2023, 15:53

Updated 2 марта 2023, 15:53

Пермяк похитил более 100 тысяч рублей у жителей Магадана и Алтайского края

5 августа 2020, 10:43
За преступление мужчина отправится в колонию особого режима.

Пермский районный суд вынес приговор 28-летнему пермяку. Он похитил деньги у жителя Магадана и Алтайского края. В марте 2019 года пермяк нашел номер телефоне жителя Алтайского края. Он позвонил ему, представившись сотрудником оператора сотовой связи. Злоумышленник сказал, что мужчина выиграл смартфон.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, пермяк объяснил, что для получения приза нужно обменять деньги на баллы. Потерпевший зашел на сайт букмекерской конторы, ввел указанный ему код и перевел 127 тыс. рублей. По такой же схеме пермяк украл у жителя Магадана 4 тыс. рублей. За преступление мужчина отправится в колонию особого режима на 4 года и 6 месяцев.

#Происшествия
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