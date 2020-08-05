Тюремная культура, суицид и оккультизм. За год в Прикамье выявили 51 опасную группу в интернете

Кроме того, полицейские выявили 51 группу деструктивного характера — «А.У. Е», «Суицид», «Оккультизм», «Колумбайн», «Оружие». 26 групп из них было заблокировано, у трех изменен контент. Мониторинг интернета показал, что 520 детей, состоящих на учете, активно просматривают деструктивный контент. Среди них наиболее популярны группы, пропагандирующие интерес к холодному оружию, негативному отношению к правоохранительным органам, знакомству на вечеринках, склонности к самоуничижению депрессивной направленности, прогнозам и ставкам на спорт. По каждому выявленному ребенку направлена информация для организации профилактических мероприятий с привлечением психологов. После разъяснительных бесед 703 подростка отменили подписку на опасные сообщества, с учетом выявленных 557 человек в декабре 2018 года.