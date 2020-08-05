В Пермском крае разрешена работа гостиниц и организация круизов выходного дня

Posted 5 августа 2020, 13:32
Published 5 августа 2020, 13:32
Modified 2 марта 2023, 15:53
Updated 2 марта 2023, 15:53
Сегодня, 5 августа, на заседании краевого оперштаба по борьбе с коронавирусом решено снять ограничения на работу классифицированных гостиниц. Об этом сообщает пресс-служба правительства Прикамья.
Снятие ограничений в гостиницах возможно только при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике COVID-19. В Пермском крае 87 таких гостиниц. Ранее из-за эпидемиологической обстановки подобные заведения обслуживали только путешественников, находящихся в служебных командировках. Также пермский гостиничный бизнес сможет участвовать в акции Ростуризма: туристы получат государственную субсидию до 15 тыс. рублей при покупке тура или проживания у участника программы.
Кроме того, туристическому бизнесу Прикамья разрешено организовывать речные круизы продолжительностью более 24 часов. Для жителей края и туристов доступны круизы выходного дня, например, до Чайковского и Березников. В поездках путешественники смогут осмотреть местные достопримечательности. Однако ослабление ограничений не распространяется на речные «трамвайчики».