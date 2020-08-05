В Пермском крае разрешена работа гостиниц и организация круизов выходного дня

Снятие ограничений в гостиницах возможно только при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике COVID-19. В Пермском крае 87 таких гостиниц. Ранее из-за эпидемиологической обстановки подобные заведения обслуживали только путешественников, находящихся в служебных командировках. Также пермский гостиничный бизнес сможет участвовать в акции Ростуризма: туристы получат государственную субсидию до 15 тыс. рублей при покупке тура или проживания у участника программы.