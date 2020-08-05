properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 августа 2020, 13:32

Published 5 августа 2020, 13:32

Modified 2 марта 2023, 15:53

Updated 2 марта 2023, 15:53

В Пермском крае разрешена работа гостиниц и организация круизов выходного дня

5 августа 2020, 13:32
Сюжет
Коронавирус в Перми
Пермский гостиничный бизнес сможет участвовать в акции Ростуризма: туристы получат государственную субсидию до 15 тыс. рублей при покупке тура или проживания у участника программы.

Сегодня, 5 августа, на заседании краевого оперштаба по борьбе с коронавирусом решено снять ограничения на работу классифицированных гостиниц. Об этом сообщает пресс-служба правительства Прикамья.

Снятие ограничений в гостиницах возможно только при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике COVID-19. В Пермском крае 87 таких гостиниц. Ранее из-за эпидемиологической обстановки подобные заведения обслуживали только путешественников, находящихся в служебных командировках. Также пермский гостиничный бизнес сможет участвовать в акции Ростуризма: туристы получат государственную субсидию до 15 тыс. рублей при покупке тура или проживания у участника программы.

Кроме того, туристическому бизнесу Прикамья разрешено организовывать речные круизы продолжительностью более 24 часов. Для жителей края и туристов доступны круизы выходного дня, например, до Чайковского и Березников. В поездках путешественники смогут осмотреть местные достопримечательности. Однако ослабление ограничений не распространяется на речные «трамвайчики».

#Общество#Коронавирус в Перми
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика