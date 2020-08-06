Более 80% Платежей ЖКХ в Сбербанке жители Пермского края оплачивают онлайн

Всего с начала 2020 пермяками было совершено свыше 15 миллионов транзакций по оплате жилищно-коммунальных услуг через дистанционные каналы. Этот показатель вырос более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и продолжает увеличиваться.