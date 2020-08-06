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Posted 6 августа 2020, 11:43

Published 6 августа 2020, 11:43

Modified 2 марта 2023, 15:53

Updated 2 марта 2023, 15:53

Более 80% Платежей ЖКХ в Сбербанке жители Пермского края оплачивают онлайн

6 августа 2020, 11:43
Для проведения оплаты совсем не обязательно вводить банковские реквизиты, порой достаточно отсканировать QR-код с квитанции, либо воспользоваться сервисом «Поиск по адресу».

По данным Сбербанка, в период пандемии коронавируса среди населения Пермского края выросла популярность оплаты услуг ЖКХ через онлайн-сервисы Сбербанка. Жители Пермского края посчитали такой способ оплаты наиболее удобным и безопасным.

Всего с начала 2020 пермяками было совершено свыше 15 миллионов транзакций по оплате жилищно-коммунальных услуг через дистанционные каналы. Этот показатель вырос более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и продолжает увеличиваться.

Удаленные способы оплаты услуг ЖКХ не требуют посещения банка или офиса управляющей компании, это особенно актуально в период действия режима ограничений. Жители Пермского края могут оплатить услуги через мобильную и веб-версию Сбербанк Онлайн, а также при помощи сервиса автоплатежей.

Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:Наши клиенты все активнее используют онлайн-сервисы банка для решения повседневных задач, экономя время для более важных дел. Кроме того, дистанционные каналы оплаты уже показали свою востребованность в период пандемии коронавируса, когда необходимо ограничить контакты и визиты в различные учреждения. Сейчас достаточно иметь мобильный телефон и знать простые алгоритмы, чтобы совершить оплату.
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