Более 80% Платежей ЖКХ в Сбербанке жители Пермского края оплачивают онлайн

Posted 6 августа 2020, 11:43
Published 6 августа 2020, 11:43
Modified 2 марта 2023, 15:53
Updated 2 марта 2023, 15:53
По данным Сбербанка, в период пандемии коронавируса среди населения Пермского края выросла популярность оплаты услуг ЖКХ через онлайн-сервисы Сбербанка. Жители Пермского края посчитали такой способ оплаты наиболее удобным и безопасным.
Всего с начала 2020 пермяками было совершено свыше 15 миллионов транзакций по оплате жилищно-коммунальных услуг через дистанционные каналы. Этот показатель вырос более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и продолжает увеличиваться.
Удаленные способы оплаты услуг ЖКХ не требуют посещения банка или офиса управляющей компании, это особенно актуально в период действия режима ограничений. Жители Пермского края могут оплатить услуги через мобильную и веб-версию Сбербанк Онлайн, а также при помощи сервиса автоплатежей.